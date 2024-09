Leclerc kvalifikaci F1 v Ázerbájdžánu umí, vyhrál jí počtvrté za sebou

Leclerc, kterému patří v mistrovství světa třetí místo, vybojoval třetí pole position v sezoně a 26. v kariéře. V závodě může zaútočit na třetí letošní triumf. Vedle dva týdny starého vítězství v Monze uspěl také v domácím závodě v Monaku.

„Je to nejlepší, co jsme si mohli přát. Věřím, že to zítra sehrajeme po týmové stránce dobře, abychom vyhráli,“ řekl před televizními kamerami Leclerc. „Bude to dlouhý závod. V minulých letech jsme to měli tak, že jsme v kvalifikacích byli silní, ale v závodech trochu ztráceli. Letos ale máme silnější vůz, takže doufám, že to tentokrát zvládneme,“ doplnil.

O tři roky mladší Piastri vybojoval druhou příčku díky vydařenému závěrečnému pokusu. Ve druhé řadě budou stát Sainz a Sergio Pérez z Red Bullu. „V posledním kole jsem byl blízko zdi, ale snažil jsem se z toho dostat maximum. Tahle trať nasazení odměňuje,“ uvedl Piastri.

Tři nejrychlejší jezdci kvalifikace Velké ceny Ázerbájdžánu, zleva Oscar Piastri, Charles Leclerc a Carlos Sainz.

Trojnásobný mistr světa a obhájce titulu Verstappen skončil šestý. Na Leclerca ztratil 658 tisícin sekundy. V závodě přesto může zvýšit svůj náskok 62 bodů na Norrise z McLarenu, kterému se kvalifikace nevydařila.

Norris skončil hned v první části. Při pokusu o zajetí nejrychlejšího kola ho zpomalily žluté vlajky a obsadil až 17. místo. „Všichni stihli zajet rychlá kola, jen já ne. Byla to smůla, tak to je,“ řekl britský jezdec televizní stanici Sky Sports. „Máme před sebou ale dlouhý závod a věřím, že můžeme i tak zajet dobrý výsledek,“ doplnil čtyřiadvacetiletý pilot.

Nedělní závod odstartuje ve 13:00 SELČ.