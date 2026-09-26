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F1 ONLINE: V Baku je favoritem Russell, Verstappen a Antonelli útočí zezadu

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Sledujeme online   12:30

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Oscar Piastri (McLaren) během tréninku na Velkou cenu Ázerbájdžánu. | foto: Reuters

Jeden havaroval, druhého zastavila závada motoru. Max Verstappen a Andrea Kimi Antonelli tak budou při Velké ceně Ázerbájdžánu útočit ze zadních pozic. Šanci mají, v ulicích Baku se předjíždět dá. Z pole position však startuje zatím zcela suverénní George Russell a dostihnout favorizovaného Brita nebude vůbec snadné.

Antonelli už v první části kvalifikace poškodil zavěšení levého předního kola. Do druhé části sice ještě prošel, na trať už v ní ale nevyjel. Do závodu tak odstartuje z 16. místa. Verstappen začne jako osmý.

ONLINE PŘENOS VELKÉ CENY ÁZERBÁJDŽÁNU F1

Závod sledujeme minutu po minutě.

Pro pátou pole position v sezoně si Russell dojel s náskokem osmi desetin sekundy před Charlesem Leclercem z Ferrari a třetím Oscarem Piastrim z McLarenu.

Čtvrtý je na startu Isack Hadjar s druhým vozem Red Bullu, za ním jsou Lando Norris s mclarenem a Lewis Hamilton s dalším ferrari.

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Russellovi jde o třetí výhru v sezoně, kterou by se mohl navíc v průběžném pořadí jezdců výrazně přiblížit vedoucímu Antonellimu. Mladý lídr šampionátu ale rozhodně není bez šance na body. Před třemi týdny v Monze si dojel pro výhru po startu z 19. pozice, čímž se postaral o druhý největší vítězný comeback v historii.

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F1 ONLINE: V Baku je favoritem Russell, Verstappen a Antonelli útočí zezadu

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