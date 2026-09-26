F1 ONLINE: V Baku je favoritem Russell, Verstappen a Antonelli útočí zezadu

Antonelli už v první části kvalifikace poškodil zavěšení levého předního kola. Do druhé části sice ještě prošel, na trať už v ní ale nevyjel. Do závodu tak odstartuje z 16. místa. Verstappen začne jako osmý.
ONLINE PŘENOS VELKÉ CENY ÁZERBÁJDŽÁNU F1
Závod sledujeme minutu po minutě.
Pro pátou pole position v sezoně si Russell dojel s náskokem osmi desetin sekundy před Charlesem Leclercem z Ferrari a třetím Oscarem Piastrim z McLarenu.
Čtvrtý je na startu Isack Hadjar s druhým vozem Red Bullu, za ním jsou Lando Norris s mclarenem a Lewis Hamilton s dalším ferrari.
|
Velká cena Ázerbájdžánu F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat
Russellovi jde o třetí výhru v sezoně, kterou by se mohl navíc v průběžném pořadí jezdců výrazně přiblížit vedoucímu Antonellimu. Mladý lídr šampionátu ale rozhodně není bez šance na body. Před třemi týdny v Monze si dojel pro výhru po startu z 19. pozice, čímž se postaral o druhý největší vítězný comeback v historii.