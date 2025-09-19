Trénink byl na okruhu v Baku zhruba na půl hodiny přerušen kvůli opravě těsnění mezi obrubníkem a tratí. Během pauzy mechanici McLarenu opravili Piastriho vůz, který měl potíže s pohonnou jednotkou.
Obhájce loňského vítězství poté zajel druhý nejrychlejší čas za Norrisem. Třetí Leclerc uspěl o tisícinu sekundy před Georgem Russellem z Mercedesu. Úřadující mistr světa Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu zajel sedmý čas.
Piloti McLarenu úspěšně zahájili podnik, v němž mohou v neděli zajistit v nevídaném předstihu obhajobu v Poháru konstruktérů. Aby britská stáj slavila sedm závodů před koncem sezony, potřebuje navýšit vedení před Ferrari alespoň o devět bodů a nesmí zároveň ztratit více než 11 bodů na Mercedes a 32 bodů na Red Bull.
Druhý trénink začne v Baku ve 14:00 SELČ.
Velká cena Ázerbájdžánu v Baku
Tréninky na závod MS vozů formule 1
První trénink: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:42,704, 2. Piastri (Austr./McLaren) -0,310, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,552, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,553, 5. Albon (Thaj./Williams) -0,859, 6. Cunoda (Jap./Red Bull) -1,034.
14:00 druhý trénink.