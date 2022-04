Nepřípustné! Verstappena opět srazila závada. Na titul nemyslí

Už chvíli před startem bylo zřejmé, že s Verstappenovým vozem není něco v pořádku - mechanici na něm prováděli do poslední chvíle úpravy. „Věděl jsem, že tam byl problém. Bylo otázkou, zda dokončím závod. Když chcete bojovat o titul, tak se tyhle věci nemohou stávat,“ popisoval závodník pro britskou televizi Sky Sports.

Přitom rychlost jeho red bullu nechybí. Do poslední chvíle bojoval o kvalifikační vítězství. V průběhu závodu sice na druhém místě na lídra Charlese Leclerca ztrácel, ale na vině bylo především nadměrné opotřebení pneumatik. Přesto nebyl rodák z belgického Hasseltu spokojen a po vystoupení z kokpitu dal průchod svému zklamání.

„Dnes to byl vůbec špatný den, chyběla mi rychlost. Věděl jsem, že s Charlesem nemohu bojovat, takže jsem se ani nepokoušel dostat ho pod tlak. Zdálo se to, že to bude alespoň druhé místo, jenže jsme závod nedokončili. Frustrující,“ doplnil čtyřiadvacetiletý jezdec.

V celkovém pořadí šampionátu mu patří s 25 body až šesté místo, na Leclerca ztrácí propastných 46 bodů. Monačan vyhrál v australském Albert Parku už druhý závod sezony a vzdaluje se konkurenci. Podle stáje Red Bull je třeba nejdříve vyřešit nespolehlivý stroj, respektive jeho hnací ústrojí, a poté se honit za zatím bezkonkurenčním Ferrari.

Konzultant týmu Helmut Marko po závodě uvedl, že šlo o únik paliva. Jde tedy o jiný problém, než který vyřadil vozy Red Bullu ze závodu v Bahrajnu. S tím souhlasil i šéf stáje Christian Horner.

„Musíme se do toho pustit. Je potřeba zjistit, kde je problém, a vyřešit ho. Zatím si nemyslíme, že by šlo o motor, spíše o palivo. Tahle odstoupení ale nemůžeme akceptovat,“ řekl Horner.

Max Verstappen sleduje kouřící vůz během Velké ceny Austrálie formule 1

Nespokojenost úřadujícího mistra světa Verstappena proto chápal. „Rozumím mu. Je to frustrující nedokončit závod,“ uvedl Horner, který poukázal na stoupající formu Ferrari během celého víkendu. „Byli úplně někde jinde a na jejich rychlost jsme neměli. Máme však pár věcí, které by to měly vyladit. Nyní se jede do Evropy. Je třeba na zapomenout a posunout se vpřed,“ dodal Horner.

Sezona formule 1 pokračuje za čtrnáct dní Velkou cenou Emilie-Romagny.