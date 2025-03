Velká cena Austrálie formule 1 2025: program, kde závod sledovat živě

Fotbalisté Bilbaa v odvetě osmifinále Evropské ligy porazili doma 3:1 AS Řím, smazali manko 1:2 z úvodního duelu a postoupili do čtvrtfinále. Manchester United zdolal díky hattricku Bruna Fernandese...

Závody mistrovství světa formule 1 jsou zpět. Začíná se 16. března Velkou cenou Austrálie. Pro českého fanouška, který si úvodní podnik šampionátu nechce nechat ujít, to ovšem znamená časné vstávání....

Hokejové jaro je tady. Základní část pominula, v extralize začíná play off, které určí šampiona ročníku 2024/2025. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 7. března....

Česká basketbalová reprezentantka Julie Pospíšilová bude bojovat s Ferrolem o vítězství v Eurocupu. Její tým, který předloni postoupil do nejvyšší španělské soutěže a v pohárové Evropě startuje...

Noblesní výkon, za který jsem poděkoval. Rozhodl závěr prvního zápasu, řekl Koubek

S tím, co plzeňští fotbalisté předvedli v odvetě, byl spokojený. „Tady jsme splnili přesně to, co jsme si slíbili. Chtěli jsme s tím zamávat. A od úspěchu jsme nebyli daleko,“ pravil kouč Miroslav...