Velká cena Austrálie formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

  7:58
Příznivcům nejrychlejších vozů planety končí zimní spánek. Šampionát formule 1 je zpět a nová sezona startuje 8. března v Melbourne, kde se pojede Velká cena Austrálie. Program, výsledky i další informace k úvodnímu závodu F1 najdete v našem přehledu.

Lando Norris před Maxem Verstappenem. | foto: AP

Zajímavosti před Velkou cenou Austrálie F1:

  • Po zařazení do mistrovství světa formule 1 v roce 1985 se závod jezdil v Adelaide. Od sezony 1996 hostí australskou Grand Prix okruh v Melbourne.
  • Velká cena Austrálie byla dlouho známá jako velké finále sezony, ale po přesunu do Melbourne se z ní stal zahajovací závod šampionátu.
  • Závod se jede na městském okruhu Albert Park v Melbourne, který vede kolem stejnojmenného jezera.
  • délka kola: 5,278 km
  • počet kol: 58
  • celková distance: 306,124 km
  • Rekord trati: Charles Leclerc v roce 2024 (1:19.813)
  • Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (2000, 2001, 2002 a 2004)

Albert Park je rychlá poloměstská trať na běžných parkových komunikacích, která bývá zejména na začátku víkendu poměrně kluzká.

Program Velké ceny Austrálie formule 1 2026:

DenDatumČasUdálostVýsledky
6. března02:301. trénink
6. března06:002. trénink
so7. března02:303. trénink
so7. března06:00kvalifikace
ne8. března05:00hlavní závod

Všechny časy jsou uvedeny ve středoevropském čase (SEČ).

Je tohle ještě formule 1? Změny prý ničí sport, Verstappen nadhodil konec kariéry

Vítězové předchozích ročníků GP Austrálie F1

RokVítězTým
2025Lando NorrisMcLaren
2024Carlos Sainz Jr.Ferrari
2023Max VerstappenRed Bull
2022Charles LeclercFerrari

Formule 1 v roce 2026: program, výsledky, týmy a kde závody sledovat

Kde sledovat Velkou cenu Austrálie F1 2026 živě:

Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i kvalifikace, sprinty a tréninky.

Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

Favorité Velké ceny Austrálie formule 1 2026:

Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují George Russela z Mercedesu. Následují Max Verstappen z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
George Russel (Mercedes)3,2
Max Verstappen (Red Bull)4,25
Charles Leclerc (Ferrari)5
Lwéwis Hamilton (Mercedes)7
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)9
Lando Norris (McLaren)9
Oscar Piastri (McLaren)13

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena Austrálie loni?

Loni vyhrál Velkou cenu Austrálie formule 1 Brit Lando Norris z McLarenu. Po napínavém finiši porazil o 895 tisícin sekundy Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí dojel v deštivém závodě George Russell z Mercedesu.

Formule 1 v roce 2026: program, výsledky, týmy a kde závody sledovat
