Zajímavosti před Velkou cenou Austrálie F1:
- Po zařazení do mistrovství světa formule 1 v roce 1985 se závod jezdil v Adelaide. Od sezony 1996 hostí australskou Grand Prix okruh v Melbourne.
- Velká cena Austrálie byla dlouho známá jako velké finále sezony, ale po přesunu do Melbourne se z ní stal zahajovací závod šampionátu.
- Závod se jede na městském okruhu Albert Park v Melbourne, který vede kolem stejnojmenného jezera.
- délka kola: 5,278 km
- počet kol: 58
- celková distance: 306,124 km
- Rekord trati: Charles Leclerc v roce 2024 (1:19.813)
- Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (2000, 2001, 2002 a 2004)
Albert Park je rychlá poloměstská trať na běžných parkových komunikacích, která bývá zejména na začátku víkendu poměrně kluzká.
Program Velké ceny Austrálie formule 1 2026:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|pá
|6. března
|02:30
|1. trénink
|pá
|6. března
|06:00
|2. trénink
|so
|7. března
|02:30
|3. trénink
|so
|7. března
|06:00
|kvalifikace
|ne
|8. března
|05:00
|hlavní závod
Všechny časy jsou uvedeny ve středoevropském čase (SEČ).
Je tohle ještě formule 1? Změny prý ničí sport, Verstappen nadhodil konec kariéry
Vítězové předchozích ročníků GP Austrálie F1
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Lando Norris
|McLaren
|2024
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull
|2022
|Charles Leclerc
|Ferrari
Formule 1 v roce 2026: program, výsledky, týmy a kde závody sledovat
Kde sledovat Velkou cenu Austrálie F1 2026 živě:
Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i kvalifikace, sprinty a tréninky.
Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV
Favorité Velké ceny Austrálie formule 1 2026:
Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují George Russela z Mercedesu. Následují Max Verstappen z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|George Russel (Mercedes)
|3,2
|Max Verstappen (Red Bull)
|4,25
|Charles Leclerc (Ferrari)
|5
|Lwéwis Hamilton (Mercedes)
|7
|Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
|9
|Lando Norris (McLaren)
|9
|Oscar Piastri (McLaren)
|13
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Austrálie loni?
Loni vyhrál Velkou cenu Austrálie formule 1 Brit Lando Norris z McLarenu. Po napínavém finiši porazil o 895 tisícin sekundy Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí dojel v deštivém závodě George Russell z Mercedesu.
Formule 1 v roce 2026: program, výsledky, týmy a kde závody sledovat