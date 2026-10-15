Ačkoliv už padlo oficiální potvrzení, není jasné, kdy přesně. Ve stanovisku stojí „na začátku třicátých let 21. století“.
Zvláštní, ale reálné. Zatímco jiné okruhy po celém světě marně usilují o přízeň F1, středoafrická země ji získala, přestože na místě plánované tratě ještě skoro nekopli do země.
Tentokrát Mezinárodní automobilové federaci (FIA) stačila ústní a písemná garance, že tamní prostředí má na uvítání Velké ceny vše, co potřebuje. Respektive bude mít.
„Afrika vždycky figurovala v plánech formule 1. Chtěli jsme se sem vrátit s jasnou vizí a tím správným partnerem. Těšíme se na novou kapitolu,“ pravil prezident F1 Stefano Domenicali.
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Formule 1 se alespoň na 10 let vrátí do Afriky. Závodit se bude poblíž Kigali
Po letech neúspěšných debat s Jihoafrickou republikou nebo Nigérií se domluvil s představiteli Rwandy. Tedy státu, který doprovází nevalná pověst. Proto má tento krok mnoho odpůrců.
Co jim vadí?
Ve stručnosti:
Diktátorský režim prezidenta Paula Kagameho, jenž vězní i popravuje své politické odpůrce.
Navíc nejen podle Organizace spojených národů (OSN) také podporuje rebelské hnutí M23 v sousední Demokratické republice Kongo, za nějž podle vyjádření OSN válčí také děti nebo které systematicky páchá sexuální násilí i otroctví.
Už několik let pak kritici upozorňují, že Kagame využívá sportovní události k odvedení pozornosti od porušování lidských práv a ilegální činnosti – v minulosti pomáhal hostit mistrovství světa v silniční cyklistice, turnaje v kriketu, zasloužil se také o rozšíření Africké basketbalové ligy, kterou vede americká NBA.
Už tehdy jeho oponenti hlásali, že dochází k evidentnímu sportswashingu a že by asociace s takovými politiky neměla jednat.
„Kagame je už po celá desetiletí diktátorem typu Putina. Ráda bych, aby nám NBA vysvětlila, jak může spolupracovat s někým, kdo způsobuje tolik utrpení ve vlastní zemi i mimo ni,“ říkala před dvěma lety bývalá americká diplomatka Elizabeth Shackelfordová, kdy se NBA domluvila na spolupráci se Rwandou.
OSN proti činům rwandských představitelů dlouhodobě bojuje, britská vláda zase africké zemi loni v únoru pozastavila pomoc, Spojené státy na ni uvalily sankce kvůli sabotování mírové dohody s Kongem.
Přes to všechno Domenicali a jeho nejbližší spolupracovníci v jednáních s Kagamem nepřestali.
A dotáhli je do zdárného konce.
Čtyřicet kilometrů jižně od hlavního města Kigali vznikne okruh, který se má pyšnit největším převýšením ze všech v současném kalendáři. V oblasti Bugesera, kde se buduje i mezinárodní letiště, chce Kagame postavit ještě elitní infrastrukturu nebo hotely, zkrátka od základů „nové město“.
Formule 1 se tak poprvé od roku 1993 vrátí na Afriky. Tehdy se jela poslední Velká cena na kontinentu v Jihoafrické republice, vyhrál ji Alain Prost před Ayrtonem Sennou.
Od té doby několik jezdců volalo po zařazení závodu zpět do programu šampionátu, zřejmě nejčastěji pak Lewis Hamilton.
Místo Afriky však přibývaly podniky F1 ve Spojených státech nebo na Blízkém východě. „Nemůžeme přidávat závody na jiných místech a přitom dál ignorovat Afriku, ze které si zbytek světa jen bere. Africe nikdo nic nedává. Pro mě je to přitom ten nejdůležitější kontinent,“ hlásil před časem Hamilton.
„Nechci odejít z tohoto sportu, aniž bych tam odjel Velkou cenu,“ říkal na začátku roku.
Jenže na počátku třicátých let, kdy se má ve Rwandě závodit, mu bude 45 let. Překvapilo by, pokud by ještě držel závodní sedačku.
Motivaci má ale jasnou. Nyní už získal jistotu, že se F1 do Afriky zase podívá.
Avšak nebude to na tradičním okruhu v jihoafrickém Kyalami, ale v přinejmenším kontroverzní Rwandě.