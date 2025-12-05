První trénink v Abú Zabí patřil Norrisovi, Verstappen na něj ztratil jen osm tisícin

Šestadvacetiletý Norris může vybojovat v Abú Zabí premiérový mistrovský titul. Před Verstappenem, který útočí na pátý triumf v řadě, má náskok 12 bodů. Norrisovi stačí k jistotě titulu i třetí místo v nedělním závodě.
Ve hře o titul je také Norrisův týmový kolega Oscar Piastri, který ztrácí 16 bodů. Čtyřiadvacetiletý Australan do prvního tréninku nezasáhl. Nahradil ho Mexičan Patricio O’Ward a zajel čtrnáctý čas.
Do úvodního tréninku nastoupilo celkem devět náhradních jezdců. Nejrychlejší z nich byl na jedenáctém místě Japonec Rjó Hirakawa z Haasu. Za Ferrari nastoupil Arthur Leclerc, mladší bratr stabilního účastníka šampionátu Charlese. Zajel šestnáctý čas.
Druhý trénink začne v Abú Zabí ve 14:00 SEČ.
Trénink na Velkou cenu Abú Zabí
První trénink: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:24,485, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,008, 3. Ch. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,016, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,123, 5. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,144, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,248.