První trénink v Abú Zabí patřil Norrisovi, Verstappen na něj ztratil jen osm tisícin

V prvním tréninku na závěrečnou Velké cenu Abú Zabí formule 1 byl nejlepší Brit Lando Norris z McLarenu. Vedoucí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa zajel o osm tisícin sekundy rychlejší čas než jeho hlavní rival v boji o titul Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil Charles Leclerc z Ferrari.

Lando Norris během prvního tréninku ve Velké ceně Abú Zabí. | foto: Fatima ShbairAP

Šestadvacetiletý Norris může vybojovat v Abú Zabí premiérový mistrovský titul. Před Verstappenem, který útočí na pátý triumf v řadě, má náskok 12 bodů. Norrisovi stačí k jistotě titulu i třetí místo v nedělním závodě.

Ve hře o titul je také Norrisův týmový kolega Oscar Piastri, který ztrácí 16 bodů. Čtyřiadvacetiletý Australan do prvního tréninku nezasáhl. Nahradil ho Mexičan Patricio O’Ward a zajel čtrnáctý čas.

PŘEHLEDNĚ: Norris, Verstappen, Piastri. F1 vrcholí, co stačí každému z nich k titulu?

Do úvodního tréninku nastoupilo celkem devět náhradních jezdců. Nejrychlejší z nich byl na jedenáctém místě Japonec Rjó Hirakawa z Haasu. Za Ferrari nastoupil Arthur Leclerc, mladší bratr stabilního účastníka šampionátu Charlese. Zajel šestnáctý čas.

Druhý trénink začne v Abú Zabí ve 14:00 SEČ.

Trénink na Velkou cenu Abú Zabí

První trénink: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:24,485, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,008, 3. Ch. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,016, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,123, 5. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,144, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,248.

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Aréna se oblékla do tradičních hradeckých barev, její interiér přímo zve k...

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  13:41

Jedu do Evropy. Za sny, řekl si Cosgrove. Teď rozdává radost v Olomouci

Mikko Petman (vlevo) z Plzně a Trevor Cosgrove z Olomouce se přetlačují.

Kdyby se neživil hokejem, prý by byl profesionálním golfistou. „Ale přiznám se, že v golfu nejsem dobrý,“ usmívá se Trevor Cosgrove. „Nicméně kdybych odmala nehrál hokej, začal bych s golfem mnohem...

5. prosince 2025  13:40

Děsivý pád, Slovinec skončil bez helmy. Musíme změnit podmínky, říká šéf lyžařů

Děsivý pád Roka Ažnoha.

Ve startovní listině zbývalo už jen pár jmen, když se na sjezd Světového poháru v Beaver Creeku vydal Rok Ažnoh s číslem 58. Třiadvacetiletý Slovinec ale do cíle nedojel. Poté, co ztratil kontrolu...

5. prosince 2025  11:06,  aktualizováno  13:31

Kostka ho zmátla, dvě desetiny potěšily. Zacha gólově ožil a zastoupil Pastrňáka

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Při absenci Davida Pastrňáka je přece jenom více pod drobnohledem, bodové příspěvky se od něj očekávají. Za parťáka nyní Pavel Zacha dokázal zaskočit střelecky, když se po více než roce v NHL...

5. prosince 2025  13:13

Ocenění za stoprocentní listopad. Kováč je trenérem měsíce, mezi hráči zvítězil Chorý

Liberecký trenér Radoslav Kováč reaguje během zápasu se Slavií.

Slávistický útočník Tomáš Chorý ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce ve fotbalové lize. Mezi trenéry zvítězil za listopad Radoslav Kováč z Liberce. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace...

5. prosince 2025  12:49

Obavy z olympijských můstků? Zranily se ženy, co šly přes limit, říká organizátorka

Premium
Šéfka skokanského areálu v Predazzu Cristina Bellanteová.

Od naší zpravodajky v Itálii Asi máloco děsí pořadatele jakéhokoliv závodu tak, jako když se po letech úprav a chystání areálu při první příležitosti zraní hned tři sportovci. Přesně to zažili v Predazzu, v trentinském údolí Val...

5. prosince 2025

Čtvrtfinále poháru: Slavia do Jablonce, Sparta v Boleslavi. Hyský jde proti Karviné

Lamin Jawo se snaž udržet na zádech Štěpána Chaloupka.

Slávističtí fotbalisté, šampioni tuzemské nejvyšší soutěže, se ve čtvrtfinále domácího poháru střetnou s Jabloncem na severu Čech, jejich rival Sparta pojede do Mladé Boleslavi. Plzeňský kouč Martin...

5. prosince 2025  11:19,  aktualizováno  11:49

Biatlon ONLINE: Ženy pojedou sprint, z Češek jako první odstartuje Charvátová

Sledujeme online
Lucie Charvátová na trati vytrvalostního závodu v Östersundu.

Po vytrvalostním závodě je na programu Světového poháru v Östersundu další individuální start. Biatlonistky jedou ve švédském středisku sprint, do závodu se vydá i pětice Češek. Jak se jim a jejich...

5. prosince 2025  11:37

Jsem Jirka z Litvínova! Šlégr na formuli 1 potkal Beckhama a další světové hvězdy

Hokejový olympijský vítěz Jiří Šlégr na Velké ceně Kataru formule 1. Vyfotil se...

Blízká setkání hvězdného druhu. Jak to vypadá, když se legenda světového hokeje Jiří Šlégr fotí s celoplanetární fotbalovou modlou Davidem Beckhamem? „Představil jsem se mu jako Jirka z Litvínova,“...

5. prosince 2025  11:14

Bezdůvodné šetření hvězdy a milionová pokuta. NBA si opět došlápla na Cleveland

Basketbalista Darius Garland v dresu Clevelandu.

Basketbalový klub Cleveland Cavaliers se podruhé v sezoně NBA provinil proti pravidlům o nasazování hráčů do zápasů a kvůli bezdůvodné absenci Dariuse Garlanda, který má status hvězdy, dostal od...

5. prosince 2025  10:53

