Verstappen se pokusí v Abú Zabí o vítěznou tečku, který tým skončí druhý?

Nizozemský pilot Max Verstappen prožil letos ve formuli 1 unikátní sezonu a o víkendu se v závěrečné Velké ceně Abú Zabí pokusí udělat za ní vítěznou tečkou. Již jistý mistr světa z Red Bullu zabojuje o letošní 19. vítězství a další vylepšení vlastního rekordu. V kariéře by to byl 54. triumf a odpoutal by se od Sebastiana Vettela, s kterým se nyní dělí o pozici třetího nejúspěšnějšího jezdce historie. Vyvrcholí rovněž bitva o druhé místo v Poháru konstruktérů mezi Mercedesem a Ferrari.