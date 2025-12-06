Nejsme rychlí, zní z McLarenu. Verstappen doufá, že mu k titulu pomůže i štěstí

Autor:
  21:22
Start bude sledovat celý motoristický svět, a možná nejen ten motoristický. V neděli se v Abú Zabí rozhodne o mistru světa F1 po rok 2025. Dokáže to opět Max Verstappen? Po vítězství v kvalifikaci měl upřímnou radost. „Myšlenka, že můžeme získat titul, je pořád tam někde v hlavě. Chci vyhrát, potřebujeme i trochu štěstí,“ uvedl po sobotní jízdě.
Max Verstappen ze stáje Red Bull se raduje po triumfu v kvalifikaci na Velkou...

Max Verstappen ze stáje Red Bull se raduje po triumfu v kvalifikaci na Velkou cenu Abú Zabí. | foto: AP

Max Verstappen ze stáje Red Bull v kvalifikaci na Velkou cenu Abú Zabí.
Lando Norris z McLarenu v kvalifikaci na Velkou cenu Abú Zabí.
Max Verstappen ze stáje Red Bull přijímá gratulace po triumfu v kvalifikaci na...
Max Verstappen, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí
18 fotografií

Osmou pole position sezony si zachoval šanci na titul. Ale stále jde o pouhou šanci.

Potřebuje nejen oba mclareny porazit, ale vystrčit Landa Norrise za stupňů vítězí. K čemuž bude nutná pomoc jiných jezdců a týmů či řádná porce štěstí, jak sám říká.

Tlak na McLaren roste. Verstappen vyhrál kvalifikaci v Abú Zabí, Norris dojel druhý

Ačkoliv ve středu čtyřnásobný šampion tvrdil, že mu to je tak nějak jedno, jestli má čtyři, nebo pět titulů... Není to pravda, nakonec ho souboj o pohár přeci jen pohltil.

To Norris bojuje o svůj první mistrovský zářez.

„Jsem sice zklamaný, že nejsem na pole position, ale jsem alespoň druhý. Nepojedu na umístění na jistotu, na stupně vítězů, chci se pokusit vyhrát,“ sliboval po kvalifikaci.

18 fotografií

Největší překážkou mu tak možná nebude Verstappen vpředu, ale týmový kolega Oscar Piastri, také on stále doufá v titul.

A pomáhat týmovému kolegovi nehodlá, jak už několikrát prohlásil. „Zítra se dozvíme, zda můžu bojovat o titul - Max je rychlý i v dlouhých jízdách, nejen na jedno kolo,“ nechal se slyšet.

PŘEHLEDNĚ: Norris, Verstappen, Piastri. F1 vrcholí, co stačí každému z nich k titulu?

Předjíždění není v Abú Zabí úplně snadné, takže rozhodovat může už start. Udrží Verstappen vedení, nepropadne se druhý Norris? Jasno může být již v první zatáčce.

A pokud ne, přijde ke slovo taktika. Bude Verstappen brzdit mclareny, aby měly další soupeře těsně za sebou? Bude provokovat? Nebo všem ujede a poletí pro hladké vítězství?

Red Bullu nahrává očividná rychlostní převaha. Verstappen byl v kvalifikaci v jiné lize. „Od pátku jsme změnili a vylepšili celé auto, jednoznačně mi to pomohlo. Závěr jsem dokonce zvládl na opotřebovaných gumách,“ pochlubil se.

f1

Playing the team game to perfection

Yuki Tsunoda sacrificed his Q3 lap to give Max Verstappen edge in the fight for pole

#F1 #Formula1 #AbuDhabiGP

6. prosince 2025 v 17:45, příspěvek archivován: 6. prosince 2025 v 20:58
oblíbit odpovědět uložit

Nadělit mclarenům v kvalifikaci na okruhu Yas Marina přes dvě desetiny sekundy, to je řádný balík.

„Jednoduše tady nejsme dost rychlí,“ přidal se Piastri. „V každém případě se pro závod vykresluje vzrušující scénář.“

V Abú Zabí nevyjíždí často safety car a předjíždění je hodně nesnadné. Ale jak ukázal závěr sezony 2021, kdy se mezi Verstappenem a Hamiltonem rozhodovalo o titulu až v posledním kole, i tady může proběhnout pořádné drama.

Otázkou je, pro koho se šťastným koncem.

