Šampionát formule 1 po úvodním závodě sezony v Melbourne pokračuje v Asii. Druhým podnikem kalendáře je Velká cena Číny, která se jede na okruhu v Šanghaji. Program víkendu, výsledky jednotlivých jízd i další informace k závodu F1 v Číně najdete v našem přehledu.

FAVORIT. George Russell je podle odborníků jasným favoritem závodu. | foto: Reuters

  • Velká cena Číny je součástí mistrovství světa formule 1 od roku 2004. Závod se od svého vzniku jezdí na okruhu Shanghai International Circuit v Šanghaji.
  • Trať navrhl známý německý architekt Hermann Tilke. Charakteristická je zejména dlouhá zadní rovinka a technická první zatáčka, která se postupně utahuje do tvaru spirály.
  • Okruh Shanghai International Circuit patří mezi nejmodernější tratě v kalendáři formule 1. Tribuny pojmou více než 200 tisíc diváků a areál je známý také výraznou architekturou připomínající čínský znak „šang“.
  • délka kola: 5,451 km
  • počet kol: 56
  • celková distance: 305,066 km
  • Rekord trati: Michael Schumacher v roce 2004 (1:32.238)
  • Nejvíce vítězství: Lewis Hamilton (6 – 2008, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019)

Program Velké ceny Číny formule 1 2026

DenDatumČas (SEČ)UdálostVýsledky
pátek13. 3. 202604:301. trénink
pátek13. 3. 202608:30Sprintová kvalifikace
sobota14. 3. 202604:00Sprint
sobota14. 3. 202608:00Kvalifikace
neděle15. 3. 202608:00Závod

Vítězové předchozích ročníků GP Číny F1

RokJezdecTým
2025Oscar PiastriMcLaren
2024Max VerstappenRed Bull
2019Lewis HamiltonMercedes
2018Daniel RicciardoRed Bull
2017Lewis HamiltonMercedes
2016Nico RosbergMercedes
2015Lewis HamiltonMercedes

Kde sledovat Velkou cenu Číny F1 2026 živě:

Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i kvalifikace, sprinty a tréninky.

Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

Nová éra formule 1 je tu. Sledujte závody s iDNES Premium a Pecka.TV zdarma

Závody formule 1 poběží na kanálu Nova Sport 5 a internetové televizi Pecka.TV

Favorité Velké ceny Číny formule 1 2026:

Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují George Russela z Mercedesu. A to velmi výrazně. Na jeho triumf je kurz 1,8. Jeho týmový kolega Andrea Kimi Antonelli má kurz 5,5. Následují jezdci Ferrari.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
George Russel (Mercedes)1,8
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 5,5
Charles Leclerc (Ferrari)6,5
Lwéwis Hamilton (Ferrari)8
Max Verstappen (Red Bull)9
Lando Norris (McLaren)25
Oscar Piastri (McLaren)25

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena Číny loni?

Loňskou Velkou cenu Číny ovládl australský jezdec Oscar Piastri. Po kvalifikačním triumfu nejlépe odstartoval, svého týmového kolegu z McLarenu Landa Norrise držel po celý závod v uctivém odstupu a vyhrál závod stylem start-cíl. Za druhým Norrisem projel cílem na třetím místě George Russell ze stáje Mercedes.

