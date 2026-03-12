- Velká cena Číny je součástí mistrovství světa formule 1 od roku 2004. Závod se od svého vzniku jezdí na okruhu Shanghai International Circuit v Šanghaji.
- Trať navrhl známý německý architekt Hermann Tilke. Charakteristická je zejména dlouhá zadní rovinka a technická první zatáčka, která se postupně utahuje do tvaru spirály.
- Okruh Shanghai International Circuit patří mezi nejmodernější tratě v kalendáři formule 1. Tribuny pojmou více než 200 tisíc diváků a areál je známý také výraznou architekturou připomínající čínský znak „šang“.
- délka kola: 5,451 km
- počet kol: 56
- celková distance: 305,066 km
- Rekord trati: Michael Schumacher v roce 2004 (1:32.238)
- Nejvíce vítězství: Lewis Hamilton (6 – 2008, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019)
Program Velké ceny Číny formule 1 2026
|Den
|Datum
|Čas (SEČ)
|Událost
|Výsledky
|pátek
|13. 3. 2026
|04:30
|1. trénink
|–
|pátek
|13. 3. 2026
|08:30
|Sprintová kvalifikace
|–
|sobota
|14. 3. 2026
|04:00
|Sprint
|–
|sobota
|14. 3. 2026
|08:00
|Kvalifikace
|–
|neděle
|15. 3. 2026
|08:00
|Závod
|–
Vítězové předchozích ročníků GP Číny F1
|Rok
|Jezdec
|Tým
|2025
|Oscar Piastri
|McLaren
|2024
|Max Verstappen
|Red Bull
|2019
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2018
|Daniel Ricciardo
|Red Bull
|2017
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2016
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2015
|Lewis Hamilton
|Mercedes
Kde sledovat Velkou cenu Číny F1 2026 živě:
Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i kvalifikace, sprinty a tréninky.
Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV
Závody formule 1 poběží na kanálu Nova Sport 5 a internetové televizi Pecka.TV
Favorité Velké ceny Číny formule 1 2026:
Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují George Russela z Mercedesu. A to velmi výrazně. Na jeho triumf je kurz 1,8. Jeho týmový kolega Andrea Kimi Antonelli má kurz 5,5. Následují jezdci Ferrari.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|George Russel (Mercedes)
|1,8
|Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
|5,5
|Charles Leclerc (Ferrari)
|6,5
|Lwéwis Hamilton (Ferrari)
|8
|Max Verstappen (Red Bull)
|9
|Lando Norris (McLaren)
|25
|Oscar Piastri (McLaren)
|25
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Číny loni?
Loňskou Velkou cenu Číny ovládl australský jezdec Oscar Piastri. Po kvalifikačním triumfu nejlépe odstartoval, svého týmového kolegu z McLarenu Landa Norrise držel po celý závod v uctivém odstupu a vyhrál závod stylem start-cíl. Za druhým Norrisem projel cílem na třetím místě George Russell ze stáje Mercedes.