Ferrari? Láska i úchylka. O rudém náboženství, jež se předává po generace

Je to velká vášeň, viďte?

Je, celoživotní.

Postižení v dobrém slova smyslu?

Jojo, je to úchylka. Vždycky říkám, že každý jsme nějak postižení, já jsem postižený tímhle. Mám tři děti, dvě starší holky, které taky fandí Ferrari, a syna. I ten fandí Ferrari.

Takže ta láska se u vás dědí.

Dědí. Tedy takhle, u nás je demokracie. Já řeknu, že se bude fandit Ferrari, tak fandí Ferrari všichni. Zatím v baráku z třiceti procent vládnu já, ze sedmdesáti procent má žena, která je taky Ferrari, takže tak. (smích)

Proč zrovna Ferrari?

Protože je to ikona. Ikona motoristického sportu, nic jiného není. Jakmile by někdo řekl, že Ferrari skončí ve formuli 1, svým způsobem by skončila i ona. Je to jediná ikona, funguje nepřetržitě od padesátých let minulého století.

Vlastně se říká, že když se daří Ferrari, daří se i formuli 1…

Ano, to je přesné. Teď se nám sice chvíli nedařilo, ale i zásoba nových ferraristů se stejně zvýšila. Kdyby třeba skončil McLaren, za pět let si na něj málokdo vzpomene. Ale u Ferrari platí, že i když se nedaří, fanoušků přibývá.

Kde se vlastně ta vaše láska k rudým vozům vzala?

Už v mládí díky mému kamarádovi Pavlovi. Měl jsem staršího bratra, který s ním hodně kamarádil skrz motorky. Chodil jsem s nimi do dílny, říkali mi malý Vašík. Já se mezi nimi motal, brávali mě na různé závody do Brna, do Mostu, a tak nějak postupně kolem roku 1967 ta vášeň k Ferrari přišla.

Co bylo tím spouštěčem?

Nic lepšího nebylo. Ono se to těžko popisuje, ale Pavel si právě v té době začal psát s Enzem Ferrarim a tím mě hrozně ovlivnil, asi nejvíc. Když jsem pak sledoval závody, Ferrari moc lidí rádo nemělo, což se mi taky líbilo, já jsem zase neměl rád nikoho, kdo měl v oblibě Ford.

Charles Leclerc z Ferrari během tréninku v Imole

Nemůžu se nezeptat. Máte doma Ferrari?

Mám x malých modelů. A pořídil jsem si Ferrari pro chudé – Fiata Barchettu, na kterém mám znaky Ferrari (usměje se). Zároveň mám doma na půdě takový pánský klub a na dveřích mám napsáno: Only for ferraristy a ducatisty.

Platí to?

Platí. Když přijde návštěva, musí se zapřisáhnout, že proti Ferrari a Ducati nic neřeknou. Pak tam smí. Mám tam třeba i poličku ve formě dráhy, kde mám modely Ferrari chronologicky seřazené od 50. let po současnost. Vnoučata mají oblečení Ferrari, hračky Ferrari. I v cukrárně jsme měli stěnu, kde byl namalovaný koník. A jeden čas mi v práci říkali Enzo, ale to jen chvíli, než jsem jim to zakázal. Takové jméno si nezasloužím. Ale je to můj život.

Nosíte vlastně i jiné oblečení než to s Ferrari?

Nosím, samozřejmě. Každopádně k Vánocům může být měkký dárek jenom od Ferrari, jen takový uznávám. Mám i týmový dres na kolo.

Pyžamo taky?

To ne, ale s manželkou máme třeba povlečení. Žena totiž kdysi propadla Schumimu (Michaelu Schumacherovi). Teď to ale máme rozdělené, na závody často koukám jinde než doma, protože bychom se snad i pohádali. Ale dřív se u nás nic nesmělo. To se nevařilo, nepeklo, děti šly spát a my koukali na formuli.

Kdybyste si mohl vybrat jeden model, který byste chtěl v garáži?

Asi Ferrari Dino, protože je to klasika. Krásné auto, které ve své době překonalo všechna ostatní A taky proto, že se jmenuje podle syna Enza Ferrariho. Je vážně nádherné.

Vzpomenete si, kdy jste byl na své první Velké ceně?

No, za soudruhů jsme nemohli jezdit nikam, takže první Velká cena byla před sedmi lety, kdy mi žena koupila s dcerami zájezd do Abú Zabí. Dřív to nešlo i proto, že jsem pracoval v elektrárně na směny, často mi kolidovaly s Velkými cenami. Pak jsme taky začali podnikat a až jsme se dostali do nějaké finanční pohody, začal jsem jezdit. Ale už předtím jsme jezdívali po všech možných závodech v Čechách i v Německu.

Za těch sedm let jste stihl kolik Velkých cen?

Asi jedenáct nebo dvanáct. Hodně jezdím s cestovkou Prima Italia, někde jsem byl i soukromě a viděl jsem třeba i čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans.

Jak důležité je mít pro tenhle koníček pochopení od manželky?

Musím říct, že žena je v tomhle úplně suprová. Mám i partu v Kadani, se kterou jezdíme třeba na kola ve Francii, jsem hodně sportovně aktivní. A ženu mám v tomto úplně úžasnou.

Kdybyste se ohlédl za všemi érami Ferrari, kterou máte nejraději?

Když do toho zahrnu i manželku, tak je to éra Michaela Schumachera. Od toho roku 1996, kdy začal jezdit za Ferrari, jsme prožívali všechny podvody, neúspěchy, karamboly. Pak přišla ta pětiletá éra, kdy vítězil a kdy se i třikrát v sezoně měnily předpisy, aby Ferrari nevyhrávalo. To pro mě byla největší éra.

Od posledního titulu už uběhlo patnáct let. Teď to vypadá, že ta doba temna končí…

To nebyla doba temna, to byla doba hledání.

I tak se to dá říct.

V týmu bylo hodně tlaků, konstruktéři donášeli i jiným týmům. Letos ale mají dobře našlápnuto, teď jen, aby to udrželi. Furt jsou to Italové, kteří když zjistí, že to jede, tak maňana, máme splněno. Ale je potřeba vydržet. Mám strach, že z toho mistrovský titul nebude, že tam není to zabejčení, ale uvidíme. Moc rád bych titul zažil a viděl ho.