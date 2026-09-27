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V F1 jsou piloti, kteří tam nemají co dělat, zuřil Norris. Žádá, aby zakročila FIA

Autor:
  7:48
Argentinský pilot Franco Colapinto.

Argentinský pilot Franco Colapinto. | foto: Asanka Brendon RatnayakeAP

Franco Colapinto před Velkou cenou Austrálie.
Franco Colapinto na trati v australském Albert Parku.
Franco Colapinto přichází do paddocku na okruhu v australském Albert Parku.
Franco Colapinto na trati v maďarském Hungaroringu.
23 fotografií
Naštvaný, poražený, vyřazený ze závodu. Lando Norris se po pár nadějných výsledcích vrátil v Ázerbájdžánu na dno výsledkové listiny. A byl si jistý tím, kdo je na vině. Argentinský pilot Franco Colapinto doplatil na přemíru snahy a s sebou vzal ze závodu hned dva další jezdce. „Takový jezdecký styl nemá v F1 co dělat,“ má jasno úřadující mistr světa.

Ve 36. kole se restartovala Velká cena Ázerbájdžánu podruhé za pár kol a argentinský mladík to nezvládl. Už tak je s pověstí dost na štíru, v roce 2024 se ho zbavil tým Williams, když jim zničil více závodních monopostů, než si tehdy mohli dovolit.

Flavio Briatore, nový šéf stáje Alpine, mu hodil záchranné lano a v poslední době se zdálo, že se Colapinto uklidnil. Sice nepředváděl žádné zázračné výsledky, ale spolehlivě dojížděl od cíle. Ale zkrat v Ázerbájdžánu opět rozvířil debaty o jeho jezdeckých schopnostech.

Franco Colapinto před Velkou cenou Austrálie.
Franco Colapinto na trati v australském Albert Parku.
Franco Colapinto přichází do paddocku na okruhu v australském Albert Parku.
Franco Colapinto na trati v maďarském Hungaroringu.
23 fotografií

„Holt jsou v F1 piloti, kteří do ni nepatří. V tomto případě by měla zakročit FIA, přišli jsme o hodně peněz, nové díly jsou drahé. Měl by následovat zákaz na další závody, takový jezdecký styl při restartu je nepřípustný,“ zlobil se Norris.

Třiadvacetiletý Colapinto, mimochodem aktuálně jeden ze dvou Jihoameričanů v mistrovství světa F1, je známý svým sebevědomím. To ho ale v hlavním městě Ázerbájdžánu opustilo. Po nehodě byl jako beránek.

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„Minul jsem brzdný bod. Zablokovala se mi přední kola a úplně jsem ztratil kontrolu nad autem,“ popisoval v rozhovoru na TV Nova. „Omlouvám se všem fanouškům i týmu. Jsem opravdu zklamaný, přišli jsme o hodně bodů.“

Otázkou je, zdali to bude stačit. Jeho stájový kolega Gasly hodně zuřil už ve chvíli, kdy se doklouzal do únikové zóny. A evidentně konsternovaný byl i v zázemí okruhu, kam se k novinářům dostavil ještě před koncem závodu. Zatímco Verstappen na dráze hledal cestu přes Russella, on stál před mikrofonem.

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„Nemám žádná slova a v podstatě ani žádná slova nepotřebuju, je to prostě strašná situace. Byl to jinak skvělý závod, auto mělo výborný výkon, ztratili jsme důležité body. Nějak se k tomu jako tým postavíme,“ vyprávěl zkušený Francouz.

Jak se k tomu postaví tým, je jedna věc. Ale jak se k tomu postaví jeho vždy nekompromisní šéf Briatore, je věc druhá. A nutno říct, že bude i rozhodující.

„Byl to velmi chabý manévr na jezdce s jeho zkušenostmi,“ kritizoval slavný manažer hned po závodě. „Vím, že Franco (Colapinto) převzal plnou odpovědnost, a to by také měl. „Je mi velmi líto týmu a Pierra (Gaslyho), který po celý víkend odváděl skvělou práci. Moje omluva patří také Landovi (Norrisovi) a McLarenu za to, že jsme jim zničili závod.“

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Absolute CHAOS at the Safety Car restart!

There's contact between the Alpine pair and Lando Norris, and further back the Racing Bulls duo make contact too

#F1 #Formula1 #AzerbaijanGP

26. září 2026 v 14:34, příspěvek archivován: 26. září 2026 v 18:39
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Je klidně možné, že pouhá omluva Colapintovi stačit nebude. Zatímco federace FIA volání Norrise nevyslechla a za hloupou chybu Argentince potrestala „pouze“ ztrátou pěti míst na startovním roštu v příštím závodě, možná přijde ještě další, tvrdší trest.

„Chci si vzít nějaký čas na rozmyšlenou a zvážit, jaké kroky podnikneme, abychom podobným situacím v budoucnu předešli,“ dodal tajemně Briatore.

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The drama at the restart... from right there!

#F1 #Formula1 #AzerbaijanGP

26. září 2026 v 15:50, příspěvek archivován: 26. září 2026 v 18:40
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