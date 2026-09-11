Úvodní trénink F1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Russell před Antonellim

Russell, který na druhé příčce průběžného pořadí ztrácí 66 bodů, před Antonellim zvítězil s náskokem tří desetin. Na třetí a čtvrté příčce se seřadili jezdci Ferrari Charles Leclerc a sedminásobný světový šampion Lewis Hamilton.
Zatímco trénink formule 2 na nové trati, která je kombinací městských úseků s tradiční tratí, přerušila ohnivá nehoda, úvodní trénink královské třídy se obešel bez incidentů a přerušení.
Druhý trénink je na programu od 17 hodin.
Velká cena Španělska v Madridu
Tréninky na závod MS formule 1
První trénink: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:34,077, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,286, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,459, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,543, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,626, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,870
17:00 druhý trénink.