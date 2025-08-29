Úvodní trénink v Nizozemsku ovládli jezdci McLarenu. Norris těsně předčil Piastriho

Na dalších místech se na okruhu v Zandvoortu seřadili jezdci Aston Martinu. Třetí Kanaďan Lance Stroll za Norrisem zaostal o 501 tisícin, čtvrtý Fernando Alonso ze Španělska ztratil dalších 62 tisícin.
Domácí mistr světa Max Verstappen z Red Bullu začal trénink šestým časem. Druhá část tréninků je na programu od 16:00.
Tréninky na Velkou cenu Nizozemska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Zandvoortu:
První trénink: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:10,278, 2. Piastri (Austr./McLaren) -0,292, 3. Stroll (Kan./Aston Martin) -0,501, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,563, 5. Albon (Thaj./Williams) -0,893, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,940.
16:00 druhý trénink