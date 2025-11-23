Neakceptovatelné! Maršálové uklízeli v Las Vegas trať bez safety car

  14:50
Poté, co při nedávné Velké ceně Mexika F1 málem jeden z traťových maršálů vběhl pod kola formule Liama Lawsona, vtrhlo jich na trať v Las Vegas hned několik. Bez safety car, které by zpomalilo projíždějící jezdce. „Neakceptovatelné, to se nesmí stávat!“ zlobil se bývalý závodní ředitel FIA Niels Wittich.
Traťoví maršálové čistí trať od úlomků karbonu při Velké ceně Las Vegas F1.

Traťoví maršálové čistí trať od úlomků karbonu při Velké ceně Las Vegas F1. | foto: Reuters

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...
Jay-Z se svou manželkou Beyoncé navštívil závod F1 ve Vegas.
Do paddocku ve Vegas se dostala i Beyonce.
Manželé Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones neunikli ani rozhovorům s...
V celkem poklidném závodě v městě kasin a hazardu byl nejvíce dramatickým momentem start, kdy hned několik jezdců přecenilo své schopnosti a v první zatáčce naráželo do svých soupeřů. Úlomky karbonu pokryly trať i únikovou zónu a oranžoví panáčci rychle vyrazili na dráhu, aby je odklidili. Vždyť to je přece jejich práce.

V takovém případě však musí vedení závodu povolat na dráhu zpomalovací vůz, nebo alespoň zapnout virtuální safety car. Při tak zásadním snížení rychlosti už nehrozí, že by některý z jezdců trefil maršála poskakujícího na kraji dráhy. To se však tentokrát nestalo.

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava Beyoncé, Jay-Z, Travis Scott a Michael Rubin.
Jay-Z se svou manželkou Beyoncé navštívil závod F1 ve Vegas.
Do paddocku ve Vegas se dostala i Beyonce.
Manželé Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones neunikli ani rozhovorům s novináři.
I na televizní kameře bylo vidět, jak traťoví komisaři běží zpět k bariéře, když lídr závodu Max Verstappen o několik set metrů dál přejížděl startovní a cílovou čáru a bleskovým tempem se blížil k úvodní šikaně. Na místě sice vlály žluté vlajky, které jezdce upozorňují na možné nebezpečí, při průjezdu kolem nich však jezdec nemusí zpomalit, pouze nesmí zrychlit.

Kromě udivených výkřiků televizních komentátorů reagovali i někteří experti jako je Niels Wittich, předchůdce Ruie Marquese ve funkci ředitele závodu FIA. Portugalec ho před více než rokem nahradil.

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

„Tohle se nesmí stát, je to naprosto nepřijatelná situace,“ sdělil Wittich televizi Sky Sports. „Samozřejmě, že jsou maršálové připraveni vždy zasáhnout, zejména v první zatáčce, což je nejvíce kontrolovaný prostor. A často tam úlomky sbírají. Ale nesmí to trvat tak dlouho, je to o pár sekundách. Pokud hrozí, že to nestihnou, dvojitá žlutá vlajka v tu chvíli nestačí. To je prostě špatně a nechápu, jak se to mohlo stát letos už podruhé.“

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava Beyoncé, Jay-Z, Travis Scott a Michael Rubin.

Maršálové vysbírali úlomky karbonu za plného provozu v první zatáčce pouze na vnější straně dráhy v únikové zóně, u níž je také jejich hlavní stanoviště. Karbon ležící přímo na závodní trati a na její druhé straně poté až o kolo později, kdy už byl spuštěn virtuální safety car. Proč nemohla proběhnout celá operace v jeden moment? Ptají se nyní odborníci.

Jak nebezpečné důsledky může podobná situace mít, ukázala například Velká cena Jihoafrické republiky v roce 1977, kdy projíždějící Tom Pryce trefil traťového komisaře Jansena van Vuurena přebíhajícího trať s hasícím přístrojem v rukou. Pro oba byl střet fatální.

We do things differently in Vegas… and by that we mean, Terry Crews ferrying the top three to the podium in a Lego Cadillac

#F1 #Formula1 #LasVegasGP @terrycrews @lego

23. listopadu 2025 v 7:07
