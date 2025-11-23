V celkem poklidném závodě v městě kasin a hazardu byl nejvíce dramatickým momentem start, kdy hned několik jezdců přecenilo své schopnosti a v první zatáčce naráželo do svých soupeřů. Úlomky karbonu pokryly trať i únikovou zónu a oranžoví panáčci rychle vyrazili na dráhu, aby je odklidili. Vždyť to je přece jejich práce.
V takovém případě však musí vedení závodu povolat na dráhu zpomalovací vůz, nebo alespoň zapnout virtuální safety car. Při tak zásadním snížení rychlosti už nehrozí, že by některý z jezdců trefil maršála poskakujícího na kraji dráhy. To se však tentokrát nestalo.
I na televizní kameře bylo vidět, jak traťoví komisaři běží zpět k bariéře, když lídr závodu Max Verstappen o několik set metrů dál přejížděl startovní a cílovou čáru a bleskovým tempem se blížil k úvodní šikaně. Na místě sice vlály žluté vlajky, které jezdce upozorňují na možné nebezpečí, při průjezdu kolem nich však jezdec nemusí zpomalit, pouze nesmí zrychlit.
Kromě udivených výkřiků televizních komentátorů reagovali i někteří experti jako je Niels Wittich, předchůdce Ruie Marquese ve funkci ředitele závodu FIA. Portugalec ho před více než rokem nahradil.
„Tohle se nesmí stát, je to naprosto nepřijatelná situace,“ sdělil Wittich televizi Sky Sports. „Samozřejmě, že jsou maršálové připraveni vždy zasáhnout, zejména v první zatáčce, což je nejvíce kontrolovaný prostor. A často tam úlomky sbírají. Ale nesmí to trvat tak dlouho, je to o pár sekundách. Pokud hrozí, že to nestihnou, dvojitá žlutá vlajka v tu chvíli nestačí. To je prostě špatně a nechápu, jak se to mohlo stát letos už podruhé.“
Maršálové vysbírali úlomky karbonu za plného provozu v první zatáčce pouze na vnější straně dráhy v únikové zóně, u níž je také jejich hlavní stanoviště. Karbon ležící přímo na závodní trati a na její druhé straně poté až o kolo později, kdy už byl spuštěn virtuální safety car. Proč nemohla proběhnout celá operace v jeden moment? Ptají se nyní odborníci.
Jak nebezpečné důsledky může podobná situace mít, ukázala například Velká cena Jihoafrické republiky v roce 1977, kdy projíždějící Tom Pryce trefil traťového komisaře Jansena van Vuurena přebíhajícího trať s hasícím přístrojem v rukou. Pro oba byl střet fatální.