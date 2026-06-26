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Tréninku F1 v Rakousku vládl Mercedes. A taky vedro, asfalt se rozpálil na 50 stupňů

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  15:49
Pierre Gasly z Alpine během tréninku na Velkou cenu Rakouska

Pierre Gasly z Alpine během tréninku na Velkou cenu Rakouska | foto: Denes ErdosAP

Alexander Albon z Williamsu během tréninku na Velkou cenu Rakouska
Nico Hülkenberg z Audi během tréninku na Velkou cenu Rakouska
Lewis Hamilton z Ferrari během tréninku na Velkou cenu Rakouska
Isack Hadjar z Red Bullu během tréninku na Velkou cenu Rakouska
13 fotografií
Ital Andrea Kimi Antonelli zajel nejrychlejší čas v úvodním tréninku na Velkou cenu Rakouska formule 1. Devatenáctiletý lídr průběžného pořadí mistrovství světa předčil na trati ve Spielbergu o 40 tisícin sekundy Brita George Russella, týmového kolegu z Mercedesu. Třetí byl Australan Oscar Piastri z McLarenu.

Antonelli hájí před osmým dílem seriálu náskok 41 bodů před Britem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Pokusí se vybojovat šesté vítězství v sezoně a zapomenout na neúspěch z dva týdny staré Velké ceny Katalánska, kde kvůli technickým potížím odstoupil.

Sedminásobný mistr světa Hamilton, který v Barceloně triumfoval, zajel v prvním tréninku v Rakousku pátý nejrychlejší čas. Na Antonelliho ztratil 665 tisícin sekundy. Druhého jezdce Ferrari Charlese Leclerca nahradil Švéd Dino Beganovic, který byl devátý.

První trénink se jel na okruhu ve Spielbergu ve velkém vedru. Teplota asfaltu dosáhla hodnoty 51,4 stupňů Celsia. Týmy musely instalovat do vozů speciální chladící zařízení. Technické potíže s hydraulikou měli například Isack Hadjar z Red Bullu či úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu.

V závěru zastavil na trati Sergio Pérez z Cadillacu, organizátoři vyvěsili červené vlajky a trénink už nebyl restartován. Druhý začne v 17:00.

Velká cena Rakouska ve Spielbergu

Tréninky na závod mistrovství světa vozů formule 1

První trénink: 1. Antonelli (It./Mercedes) 1:07,796, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,040, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,117, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,281, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,665, 6. Lindblad (Brit./Racing Bulls) -0,930.

17:00 druhý trénink.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Jablonec vs. VlašimFotbal - - 26. 6. 2026:Jablonec vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.20
  • 5.80
  • 14.00
Mladá Boleslav vs. Dukla PrahaFotbal - - 26. 6. 2026:Mladá Boleslav vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
26. 6. 17:45
  • 1.92
  • 4.04
  • 3.17
Senegal vs. IrákFotbal - Skupina I - 26. 6. 2026:Senegal vs. Irák //www.idnes.cz/sport
26. 6. 21:00
  • 1.22
  • 6.99
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Norsko vs. FrancieFotbal - Skupina I - 26. 6. 2026:Norsko vs. Francie //www.idnes.cz/sport
26. 6. 21:00
  • 4.89
  • 4.59
  • 1.65
Kapverdy vs. Saúdská ArábieFotbal - Skupina H - 27. 6. 2026:Kapverdy vs. Saúdská Arábie //www.idnes.cz/sport
27. 6. 02:00
  • 2.75
  • 3.33
  • 2.76
Uruguay vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina H - 27. 6. 2026:Uruguay vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
27. 6. 02:00
  • 6.00
  • 3.68
  • 1.68
Program a výsledky
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Výsledky

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