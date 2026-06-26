Tréninku F1 v Rakousku vládl Mercedes. A taky vedro, asfalt se rozpálil na 50 stupňů

Antonelli hájí před osmým dílem seriálu náskok 41 bodů před Britem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Pokusí se vybojovat šesté vítězství v sezoně a zapomenout na neúspěch z dva týdny staré Velké ceny Katalánska, kde kvůli technickým potížím odstoupil.
Sedminásobný mistr světa Hamilton, který v Barceloně triumfoval, zajel v prvním tréninku v Rakousku pátý nejrychlejší čas. Na Antonelliho ztratil 665 tisícin sekundy. Druhého jezdce Ferrari Charlese Leclerca nahradil Švéd Dino Beganovic, který byl devátý.
První trénink se jel na okruhu ve Spielbergu ve velkém vedru. Teplota asfaltu dosáhla hodnoty 51,4 stupňů Celsia. Týmy musely instalovat do vozů speciální chladící zařízení. Technické potíže s hydraulikou měli například Isack Hadjar z Red Bullu či úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu.
V závěru zastavil na trati Sergio Pérez z Cadillacu, organizátoři vyvěsili červené vlajky a trénink už nebyl restartován. Druhý začne v 17:00.
Velká cena Rakouska ve Spielbergu
Tréninky na závod mistrovství světa vozů formule 1
První trénink: 1. Antonelli (It./Mercedes) 1:07,796, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,040, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,117, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,281, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,665, 6. Lindblad (Brit./Racing Bulls) -0,930.
17:00 druhý trénink.