V Las Vegas dominují Britové v čele s Hamiltonem. Verstappen se soužil

Na městském okruhu v metropoli hazardu nepůsobil zatím přesvědčivě mistr světa Max Verstappen, který nejprve zajel o více než sekundu horší čas než vítěz, ve druhém činila jeho ztráta dokonce přes dvě sekundy. Pilot Red Bullu porazil jen tři jezdce včetně týmového kolegy Sergia Péreze.

Verstappen může už v neděli slavit počtvrté za sebou titul mistra světa, v trénincích měl ale výrazně navrch jeho rival Norris, který jako jediný může ještě jeho nadvládu ukončit. Korunovaci staronového šampiona Brit přinejmenším odloží, pokud v Las Vegas získá o tři body víc než lídr šampionátu.

Ve specifických podmínkách na zaprášeném, kluzkém a při nočních jízdách chladném asfaltu zatím nic nenasvědčovalo tomu, že by Verstappen mohl pomýšlet na zopakování loňského triumfu v premiérové lasvegaské Grand Prix. Po nevydařených trénincích působil bezradně. „Musíme se podívat, jestli dokážeme přijít na to, co zrovna děláme špatně,“ řekl.

Hamilton naproti tomu po nevydařeném závodu v Brazílii celkem nečekaně závodnímu poli dominoval. Nebylo to přitom poprvé, co mercedesy na tratích s menší přilnavostí udělaly dobrý dojem, který pak ale zase často nedokázaly potvrdit. „Jsme šampioni špinavých tratí,“ citovala agentura SID sportovního šéfa Tota Wolffa.