V pátečních trénincích F1 v Japonsku byli nejrychlejší Russell a Piastri

Osmadvacetiletý Russell může v Japonsku zvýšit vedení v šampionátu, po dvou závodech vede o čtyři body před Antonellim. Jezdci Mercedesu zaútočí na trati v Suzuce na třetí double v sezoně. Na prvních dvou příčkách skončili jak v úvodním závodě v Austrálii, tak před dvěma týdny v Číně.
Třetí nejlepší jezdec loňského ročníku Piastri chce napravit nevydařený vstup do sezony, na kontě zatím nemá ani bod. V Číně do závodu neodstartoval stejně jako Norris kvůli technickým potížím a v Austrálii havaroval cestou na rošt.
Mezi nejlepšími šesti chyběli v tréninku piloti Red Bullu. Čtyřnásobný mistr světa Nizozemec Max Verstappen, který v Suzuce vyhrál čtyři poslední ročníky, zajel sedmý a desátý čas. Jeho týmový kolega Francouz Isack Hadjar byl třináctý a patnáctý.
Program Velké ceny Japonska pokračuje sobotním třetím tréninkem, po němž se pojede v 7:00 SEČ kvalifikace. Hlavní závod odstartuje v neděli v 7:00 SELČ.
Velká cena Japonska
Tréninky na závod MS formule 1
První trénink: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:31,666, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,026, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,132, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,199, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,289, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,374.
Druhý trénink: 1. Piastri 1:30,133, 2. Antonelli -0,092, 3. Russell -0,205, 4. Norris -0,516, 5. Leclerc -0,713, 6. Hamilton -0,847.