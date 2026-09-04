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Russell s mercedesem v tréninku F1 v Monze zastínil domácí Ferrari

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  19:03
George Russell během tréninku na Velkou cenu Itálie.

George Russell během tréninku na Velkou cenu Itálie. | foto: AP

Lewis Hamilton během tréninku na Velkou cenu Itálie.
Oscar Piastri během tréninku na Velkou cenu Itálie.
Andrea Kimi Antonelli během tréninku na Velkou cenu Itálie.
Charles Leclerc během tréninku na Velkou cenu Itálie.
8 fotografií
Britský pilot George Russell z Mercedesu ovládl trénink na Velkou cenu Itálie formule 1 v Monze. Nejrychlejší čas zajel ve druhém tréninku a překazil tak radost fanoušků domácího Ferrari, které kralovalo dopoledním jízdám.

Druhý muž průběžného pořadí šampionátu porazil Charlese Leclerca, který vyhrál první trénink před stájovým kolegou Lewisem Hamiltonem. Russell byl rychlejší o 12 setin.

Kimmi Antonelli, jenž do domácí Grand Prix nastoupí jako lídr seriálu, podtrhl odpolední úspěch Mercedesu třetím místem. Úřadující mistr světa Lando Norris, který má na kontě výhry v předchozích závodech v Maďarsku a Nizozemsku, skončil čtvrtý. Hamilton se musel spokojit s pátým místem.

V celkovém pořadí šampionátu vede Antonelli před svým týmovým kolegou Russellem a Hamiltonem o 59 bodů. Jeho náskok se ale může výrazně ztenčit. Bez ohledu na výsledek sobotní kvalifikace totiž bude muset dvacetiletý Ital startovat z poslední pozice na roštu kvůli nedovolené výměně motoru.

Velká cena Itálie v Monze

Tréninky na závod MS formule 1

První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:23,008, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,173, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,304, 4. Lawson (N. Zél./Red Bull) -0,425, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,636, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,711.

Druhý trénink: 1. Russell 1:22,559, 2. Leclerc -0,120, 3. Antonelli -0,141, 4. Norris -0,384, 5. Hamilton -0,457, 6. Piastri (Austr./McLaren) -0,469.

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