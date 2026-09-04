Russell s mercedesem v tréninku F1 v Monze zastínil domácí Ferrari

Druhý muž průběžného pořadí šampionátu porazil Charlese Leclerca, který vyhrál první trénink před stájovým kolegou Lewisem Hamiltonem. Russell byl rychlejší o 12 setin.
Kimmi Antonelli, jenž do domácí Grand Prix nastoupí jako lídr seriálu, podtrhl odpolední úspěch Mercedesu třetím místem. Úřadující mistr světa Lando Norris, který má na kontě výhry v předchozích závodech v Maďarsku a Nizozemsku, skončil čtvrtý. Hamilton se musel spokojit s pátým místem.
V celkovém pořadí šampionátu vede Antonelli před svým týmovým kolegou Russellem a Hamiltonem o 59 bodů. Jeho náskok se ale může výrazně ztenčit. Bez ohledu na výsledek sobotní kvalifikace totiž bude muset dvacetiletý Ital startovat z poslední pozice na roštu kvůli nedovolené výměně motoru.
Velká cena Itálie v Monze
Tréninky na závod MS formule 1
První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:23,008, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,173, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,304, 4. Lawson (N. Zél./Red Bull) -0,425, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,636, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,711.
Druhý trénink: 1. Russell 1:22,559, 2. Leclerc -0,120, 3. Antonelli -0,141, 4. Norris -0,384, 5. Hamilton -0,457, 6. Piastri (Austr./McLaren) -0,469.