Norrisovi se v australských trénincích F1 nevedlo, vládli Leclerc a Piastri

  9:17
V úvodních dvou trénincích na první závod nové sezony mistrovství světa formule 1 Velkou cenu Austrálie byli nejrychlejší Charles Leclerc z Ferrari a Oscar Piastri z McLarenu. Monacký jezdec předčil v první části o 469 tisícin sekundy týmového kolegu Brita Lewise Hamiltona. Domácí Piastri poté za sebou nechal o 214 tisícin sekundy Itala Andreu Antonelliho z Mercedesu.
Lando Norris z McLarenu během tréninku v Austrálii

foto: Mark PetersonReuters

Oscar Piastri z McLarenu během tréninku v Austrálii
Lando Norris z McLarenu během tréninku v Austrálii
Liam Lawson z RB během tréninku F1 v Austrálii
Max Verstappen z Red Bullu během tréninku F1 v Austrálii
Úřadující mistr světa Lando Norris zajel devatenáctý a sedmý čas.

Jezdci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru by měl nyní jít z 50 procent z pohonné jednotky a z 50 procent z baterie.

V prvním tréninku se někteří piloti potýkali se spolehlivostí. Mezi nimi byl i obhájce titulu Norris, který odjel kvůli potížím s převodovkou jen sedm kol. Ještě hůře na tom byli jezdci týmu Aston Martin - Lance Stroll vydržel na trati tři kola, Fernando Alonso nevyjel vůbec.

Max Verstappen z Red Bullu během tréninku F1 v Austrálii

Druhý trénink začal kontaktem George Russella s Arvidem Lindbladem v boxech. Britský jezdec Mercedesu si poškodil přední křídlo. Na trati se již objevily oba vozy týmu Aston Martin. Jak Stroll, tak i Alonso ale měli velkou ztrátu. Sergio Pérez z Cadillacu odjel kvůli potížím se senzorem jen dvě kola. Komplikacím se nevyhnul ani čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který v závěru vyjel mimo trať.

Program Velké ceny Austrálie pokračuje v sobotu třetím tréninkem, po němž se uskuteční od 6:00 SEČ kvalifikace. Závod začne v neděli o hodinu dříve.

Velká cena Austrálie v Melbourne

Tréninky na úvodní závod MS formule 1

První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:20,267, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,469, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,522, 4. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,820, 5. Lindblad (Brit./Racing Bulls) -1,046, 6. Piastri (Austr./McLaren) -1,075.

Druhý trénink: 1. Piastri 1:19,729, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,214, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,320, 4. Hamilton -0,321, 5. Leclerc -0,562, 6. Verstappen -0,637.

