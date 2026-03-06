Norrisovi se v australských trénincích F1 nevedlo, vládli Leclerc a Piastri

Úřadující mistr světa Lando Norris zajel devatenáctý a sedmý čas.
Jezdci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru by měl nyní jít z 50 procent z pohonné jednotky a z 50 procent z baterie.
V prvním tréninku se někteří piloti potýkali se spolehlivostí. Mezi nimi byl i obhájce titulu Norris, který odjel kvůli potížím s převodovkou jen sedm kol. Ještě hůře na tom byli jezdci týmu Aston Martin - Lance Stroll vydržel na trati tři kola, Fernando Alonso nevyjel vůbec.
Druhý trénink začal kontaktem George Russella s Arvidem Lindbladem v boxech. Britský jezdec Mercedesu si poškodil přední křídlo. Na trati se již objevily oba vozy týmu Aston Martin. Jak Stroll, tak i Alonso ale měli velkou ztrátu. Sergio Pérez z Cadillacu odjel kvůli potížím se senzorem jen dvě kola. Komplikacím se nevyhnul ani čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který v závěru vyjel mimo trať.
Program Velké ceny Austrálie pokračuje v sobotu třetím tréninkem, po němž se uskuteční od 6:00 SEČ kvalifikace. Závod začne v neděli o hodinu dříve.
Velká cena Austrálie v Melbourne
Tréninky na úvodní závod MS formule 1
První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:20,267, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,469, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,522, 4. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,820, 5. Lindblad (Brit./Racing Bulls) -1,046, 6. Piastri (Austr./McLaren) -1,075.
Druhý trénink: 1. Piastri 1:19,729, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,214, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,320, 4. Hamilton -0,321, 5. Leclerc -0,562, 6. Verstappen -0,637.