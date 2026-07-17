V prvním tréninku na VC Belgie byl nejrychlejší Verstappen před vozy Ferrari

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  16:37
Max Verstappen z Red Bullu během tréninku formule 1 ve Spa

Max Verstappen z Red Bullu během tréninku formule 1 ve Spa | foto: Christian HartmannReuters

George Russell z Mercedesu během tréninku formule 1 ve Spa
Charles Leclerc z Ferrari během tréninku formule 1 ve Spa
Andrea Kimi Antonelli z Mercedsu během tréninku formule 1 ve Spa
Lance Stroll z Aston Martin během tréninku formule 1 ve Spa
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Na úvod přípravy na nedělní Velkou cenu Belgie formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zajel šestý čas už s více než půlsekundovou ztrátou.

Dokonce o 889 tisícin zaostal za Verstappenem druhý pilot favorizovaného Mercedesu George Russell a skončil osmý těsně za mistrem světa Landem Norrisem z McLarenu.

První tréninkové jízdy vyšly nejlépe jezdcům, kterým se na legendární trati v Ardenách dlouhodobě daří. Čtyřnásobný mistr světa Verstappen tu vyhrál třikrát, držitel sedmi titulů Hamilton, jenž za Nizozemcem zaostal o 0,145 sekundy, dokonce pětkrát a jediný triumf ho dělí od rekordu Michaela Schumachera.

Před desátým závodem sezony vede Antonelli pořadí MS o 25 bodů před Russellem. O dalších sedm bodů zpět je Hamilton. Verstappen ztrácí na sedmém místě na lídra 103 bodů.

Tréninky na Velkou cenu Belgie ve Spa-Francorchamps

Závod MS formule 1

První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:47,070, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,145, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,207, 4. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,252, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,452, 6. Antonelli (It./Mercedes) -0,533.

17:00 druhý trénink.

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