V prvním tréninku na VC Belgie byl nejrychlejší Verstappen před vozy Ferrari

Dokonce o 889 tisícin zaostal za Verstappenem druhý pilot favorizovaného Mercedesu George Russell a skončil osmý těsně za mistrem světa Landem Norrisem z McLarenu.
První tréninkové jízdy vyšly nejlépe jezdcům, kterým se na legendární trati v Ardenách dlouhodobě daří. Čtyřnásobný mistr světa Verstappen tu vyhrál třikrát, držitel sedmi titulů Hamilton, jenž za Nizozemcem zaostal o 0,145 sekundy, dokonce pětkrát a jediný triumf ho dělí od rekordu Michaela Schumachera.
Před desátým závodem sezony vede Antonelli pořadí MS o 25 bodů před Russellem. O dalších sedm bodů zpět je Hamilton. Verstappen ztrácí na sedmém místě na lídra 103 bodů.
Tréninky na Velkou cenu Belgie ve Spa-Francorchamps
Závod MS formule 1
První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:47,070, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,145, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,207, 4. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,252, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,452, 6. Antonelli (It./Mercedes) -0,533.
17:00 druhý trénink.