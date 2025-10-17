Pětadvacetiletý Norris usiluje v USA o šesté vítězství v sezoně. Na vedoucího týmového kolegu Oscara Piatriho ztrácí 22 bodů. Australan Piastri zajel v tréninku třetí čas. Obhájce titulu a třetí muž průběžného pořadí Max Verstappen z Red Bullu byl pátý.
Díky samostatně bodovanému sprintu je o víkendu místo tradičních 25 bodů ve hře 33. Zkrácený závod na 100 kilometrů se pojede v sobotu od 19:00 SELČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena USA odstartuje v neděli v 21:00 SELČ.
Velká cena USA v Austinu
Mistrovství světa vozů formule 1
Trénink na závod: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:33,294, 2. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,255, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,279, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,345, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,354, 6. Albon (Thaj./Williams) -0,626.
23:30 kvalifikace na sprint