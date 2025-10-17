V tréninku formule 1 v Austinu byl nejrychlejší Norris před Hülkenbergem

Autor:
  21:22
V jediném tréninku na Velkou cenu USA vozů formule 1 byl nejrychlejší Brit Lando Norris z McLarenu. Druhý muž průběžného pořadí mistrovství světa zajel na trati v Austinu o 255 tisícin sekundy rychlejší čas než Němec Nico Hülkenberg ze Sauberu. Páteční program pokračuje od 23:30 SELČ kvalifikací na sobotní sprint.

Lando Norris z McLarenu během tréninku na Velkou cenu USA | foto: Nick DidlickAP

Pětadvacetiletý Norris usiluje v USA o šesté vítězství v sezoně. Na vedoucího týmového kolegu Oscara Piatriho ztrácí 22 bodů. Australan Piastri zajel v tréninku třetí čas. Obhájce titulu a třetí muž průběžného pořadí Max Verstappen z Red Bullu byl pátý.

Díky samostatně bodovanému sprintu je o víkendu místo tradičních 25 bodů ve hře 33. Zkrácený závod na 100 kilometrů se pojede v sobotu od 19:00 SELČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena USA odstartuje v neděli v 21:00 SELČ.

Velká cena USA v Austinu

Mistrovství světa vozů formule 1

Trénink na závod: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:33,294, 2. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,255, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,279, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,345, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,354, 6. Albon (Thaj./Williams) -0,626.

23:30 kvalifikace na sprint

