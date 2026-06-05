První Leclerc, druhý Hamilton. Úvodní trénink v Monaku ovládli piloti Ferrari

Druhý trénink se pojede od 17:00.
Bývalí vítězové Grand Prix Monaka Leclerc a Hamilton jsou považováni za favority vzhledem k charakteru trati v úzkých ulicích Monte Carla s minimem šancí na předjíždění, kde není takovou výhodou síla motoru, jakou disponuje dosud dominantní Mercedes.
Třetí čas zajel s půlsekundovým odstupem Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Čtvrtý byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Itálie před dalším jezdcem Mercedesu a soupeřem v boji o titul Georgem Russellem z Británie. Šestý skončil loňský vítěz z Monaka a mistr světa Lando Norris ze stáje McLaren.
Do šesté Grand Prix sezony vstupuje Antonelli s náskokem 43 bodů před Russellem. Devatenáctiletý Ital vyhrál předchozí čtyři závody, v první Velké ceně roku triumfoval Russell.
Velká cena Monaka
Tréninky na závod MS vozů formule 1
První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:13,978, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,226, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,513, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,559, 5. Russell (Brit./Mercedes) -1,005, 6. Norris (Brit./McLaren) -1,313.
17:00 druhý trénink.