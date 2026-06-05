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První Leclerc, druhý Hamilton. Úvodní trénink v Monaku ovládli piloti Ferrari

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  15:44
Piloti Ferrari potvrdili hned v prvním tréninku roli favoritů Velké ceny Monaka formule 1. Na slavné městské trati byl nejrychlejší místní rodák Charles Leclerc o 226 tisícin sekundy před týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem z Británie.
Charles Leclerc z Ferrari havaroval během tréninku na Velkou cenu Monaka.

Charles Leclerc z Ferrari havaroval během tréninku na Velkou cenu Monaka. | foto: Fatima ShbairAP

Arvid Lindblad z Rcing Bulls během tréninku na Velkou cenu Monaka
Max Verstappen z Red Bullu během tréninku na Velkou cenu Monaka
Valtteri Bottas z Cadillacu během tréninku na Velkou cenu Monaka
Oliver Bearman z Haasu během tréninku na Velkou cenu Monaka
6 fotografií

Druhý trénink se pojede od 17:00.

Bývalí vítězové Grand Prix Monaka Leclerc a Hamilton jsou považováni za favority vzhledem k charakteru trati v úzkých ulicích Monte Carla s minimem šancí na předjíždění, kde není takovou výhodou síla motoru, jakou disponuje dosud dominantní Mercedes.

Třetí čas zajel s půlsekundovým odstupem Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Čtvrtý byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Itálie před dalším jezdcem Mercedesu a soupeřem v boji o titul Georgem Russellem z Británie. Šestý skončil loňský vítěz z Monaka a mistr světa Lando Norris ze stáje McLaren.

Do šesté Grand Prix sezony vstupuje Antonelli s náskokem 43 bodů před Russellem. Devatenáctiletý Ital vyhrál předchozí čtyři závody, v první Velké ceně roku triumfoval Russell.

Velká cena Monaka

Tréninky na závod MS vozů formule 1

První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:13,978, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,226, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,513, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,559, 5. Russell (Brit./Mercedes) -1,005, 6. Norris (Brit./McLaren) -1,313.

17:00 druhý trénink.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Menšík vs. ZverevTenis - Dvouhra - semifinále - 5. 6. 2026:Menšík vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 1:1
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Bartoň vs. DanielTenis - - 5. 6. 2026:Bartoň vs. Daniel //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 2:2
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  • -
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Bartůňková vs. StojsavljevicováTenis - - 5. 6. 2026:Bartůňková vs. Stojsavljevicová //www.idnes.cz/sport
Živě5:4
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Dukla B vs. PísekFotbal - 31. kolo - 5. 6. 2026:Dukla B vs. Písek //www.idnes.cz/sport
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  • 2.76
  • 3.58
  • 1.90
Palicová vs. AvanesjanováTenis - - 5. 6. 2026:Palicová vs. Avanesjanová //www.idnes.cz/sport
5. 6. 16:05
  • 3.25
  • -
  • 1.33
Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 31. kolo - 5. 6. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
5. 6. 17:00
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
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