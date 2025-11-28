Čtyřiadvacetiletý Piastri dál živí naději na premiérový mistrovský titul. Před předposledním podnikem sezony ztrácí na Norrise 24 bodů. Stejné manko má také úřadující světový šampion Max Verstappen z Red Bullu. Nizozemský pilot zajel v prvním tréninku šestý nejrychlejší čas.
Norris s Piastrim se pokusí napravit nevydařené vystoupení z poslední Velké ceny Las Vegas, kdy byli po závodě diskvalifikováni kvůli nadměrnému opotřebení kluzných desek. Norris přišel v šampionátu o 18 bodů, Piastri o 12.
Šestadvacetiletý Norris si přesto může v Kataru zajistit první mistrovský titul. Stačí mu, aby měl po nedělním závodě v čele náskok 26 bodů. V případě nedělního vítězství mu bude stačit vedení o 25 bodů, neboť by měl v případě bodové rovnosti před Piastrim větší počet vyšších míst.
Díky samostatně bodovanému sprintu je o víkendu místo tradičních 25 bodů ve hře 33. Zkrácený závod na 100 kilometrů se pojede v sobotu od 15:00 SEČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Kataru odstartuje v neděli v 17:00 SEČ.
Velká cena Kataru v Lusailu
Závod mistrovství světa vozů formule 1
Trénink: 1. Piastri (Austr./McLaren) 1:20,924, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,058, 3. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,386, 4. Sainz (Šp./Williams) -0,480, 5. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -0,579, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,580.
18:30 kvalifikace na sprint.