Antonelli byl nejrychlejší v jediném tréninku F1 v Kanadě, Albon srazil sviště

Třetí byl Lewis Hamilton z Ferrari. Páteční program bude pokračovat od 22:30 SELČ kvalifikací na sobotní sprint.
Trénink v Kanadě byl třikrát přerušen a celkově prodloužen o zhruba dvacet minut. Organizátoři poprvé vyvěsili červené vlajky po technických potížích Liama Lawsona z Racing Bulls. Následně byl trénink zastaven poté, co Alexander Albon z Williamsu srazil sviště. V závěru měl nehodu také Esteban Ocon z Haasu, který přišel o přední křídlo.
Devatenáctiletý Antonelli navázal na předchozí dobrou formu. Rodák z Boloni vyhrál v Miami, Japonsku a Číně a může se stát prvním Italem od roku 1952, který by v F1 zvítězil ve čtyřech závodech po sobě. Naposledy se to povedlo Albertu Ascarimu. Před druhým Russellem má Antonelli v čele MS náskok 20 bodů.
Velká cena Kanady v Montrealu
Závod mistrovství světa vozů formule 1
Trénink: 1. Antonelli (It./Mercedes) 1:13,402, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,142, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,774, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,953, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,964, 6. Norris (Brit./McLaren) -1,397.
