Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Antonelli byl nejrychlejší v jediném tréninku F1 v Kanadě, Albon srazil sviště

Autor: ,
  20:30
V jediném tréninku na Velkou cenu Kanady formule 1 byl nejrychlejší lídr mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli. Italský pilot Mercedesu zajel na trati v Montrealu o 142 tisícin sekundy rychlejší čas než týmový kolega George Russell.
Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu se chystá na trénink v Kanadě.

Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu se chystá na trénink v Kanadě. | foto: Christinne MuschiAP

Alexander Albon z Williamsu v dějišti VC Kanady
Oliver Bearman z Haasu během tréninku formule 1 v Kanadě
Momentka z tréninku z VC Kanady v Montrealu, na trati Max Verstappen.
Liam Lawson v zázemí stáje RB
10 fotografií

Třetí byl Lewis Hamilton z Ferrari. Páteční program bude pokračovat od 22:30 SELČ kvalifikací na sobotní sprint.

Trénink v Kanadě byl třikrát přerušen a celkově prodloužen o zhruba dvacet minut. Organizátoři poprvé vyvěsili červené vlajky po technických potížích Liama Lawsona z Racing Bulls. Následně byl trénink zastaven poté, co Alexander Albon z Williamsu srazil sviště. V závěru měl nehodu také Esteban Ocon z Haasu, který přišel o přední křídlo.

Devatenáctiletý Antonelli navázal na předchozí dobrou formu. Rodák z Boloni vyhrál v Miami, Japonsku a Číně a může se stát prvním Italem od roku 1952, který by v F1 zvítězil ve čtyřech závodech po sobě. Naposledy se to povedlo Albertu Ascarimu. Před druhým Russellem má Antonelli v čele MS náskok 20 bodů.

Velká cena Kanady v Montrealu

Závod mistrovství světa vozů formule 1

Trénink: 1. Antonelli (It./Mercedes) 1:13,402, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,142, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,774, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,953, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,964, 6. Norris (Brit./McLaren) -1,397.

22:30 kvalifikace na sprint

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švédsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 22. 5. 2026:Švédsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.01
  • 35.00
  • 70.00
Finsko vs. V. BritánieHokej - Skupina A - 22. 5. 2026:Finsko vs. V. Británie //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • -
  • 60.00
  • 150.00
Fiorentina vs. BergamoFotbal - 38. kolo - 22. 5. 2026:Fiorentina vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 3.80
  • 2.15
Lens vs. NiceFotbal - - 22. 5. 2026:Lens vs. Nice //www.idnes.cz/sport
22. 5. 21:00
  • 1.48
  • 4.52
  • 6.67
Colorado vs. VegasHokej - - 23. 5. 2026:Colorado vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
23. 5. 02:00
  • 1.99
  • 4.26
  • 3.26
Aritma Praha vs. Příbram BFotbal - 29. kolo - 23. 5. 2026:Aritma Praha vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
23. 5. 10:15
  • 1.60
  • 3.68
  • 3.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

ONLINE: Švédsko - Itálie 1:0. Neuznaná branka, vzápětí se ale trefuje Grundström

Sledujeme online
Závar před italskou brankou v utkání se Švédskem.

Pátou výhru, čtvrtou za tři body, si připsali kanadští hokejisté na mistrovství světa a po pěti zápasech mají jistý postup. Slovince porazili 3:1 góly Mateychuka, Cozense a Finnieho, za outsidera pak...

22. května 2026,  aktualizováno  20:37

Antonelli byl nejrychlejší v jediném tréninku F1 v Kanadě, Albon srazil sviště

Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu se chystá na trénink v Kanadě.

V jediném tréninku na Velkou cenu Kanady formule 1 byl nejrychlejší lídr mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli. Italský pilot Mercedesu zajel na trati v Montrealu o 142 tisícin sekundy rychlejší...

22. května 2026  20:30

ONLINE: Finsko - Velká Británie 1:0. Rychlý gól favorita, v první minutě jásá Heinola

Sledujeme online
Finští hokejisté slaví brzký gól v utkání s Velkou Británií.

Němečtí hokejisté slaví první výhru na mistrovství světa. Proti Maďarsku potvrdili roli favorita a zvítězili 6:2, hattrickem k tomu pomohl obránce Leon Gawanke. Od 20.20 uzavírá páteční program...

22. května 2026,  aktualizováno  20:23

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Legenda Grand Prix v Česku. Räikkönen doprovází syna a o současné F1 má jasno

Premium
Kimi Räikkönen se svým synem na okruhu v Třinci. (22. května 2026)

Legendární finský jezdec formule 1 a poslední mistr světa F1 s monopostem Ferrari Kimi Räikkönen tráví víkend v motokárovém areálu Steel Ring v Třinci. Doprovází tam svého desetiletého syna Robina...

22. května 2026  17:49

Favorité se na Giru šetřili. Slaví uprchlík Bettiol po drtivém nástupu v závěru

Alberto Bettiol z týmu XDS Astana slaví vítězství ve 13. etapě Gira d’Italia.

Domácí cyklista Alberto Bettiol ovládl 13. etapu Gira d’Italia z patnáctičlenného úniku. O triumfu rozhodl nástupem na závěrečném stoupání Ungiasca a pro tým XDS Astana připsal už třetí vítězství na...

22. května 2026,  aktualizováno  17:47

FIFA pod tlakem. Hráči v petici žádají větší ochranu před extrémními vedry na MS

Pohár pro vítěze mistrovství světa ve fotbale v Oválné pracovně (6. března 2025)

FIFA čelí před nadcházejícím mistrovstvím světa ve fotbale rostoucímu tlaku ze strany hráčů. Skupina současných i bývalých fotbalistů totiž podepsala petici, ve které žádá přísnější opatření na...

22. května 2026

V derby na druhé straně? Kempný mohl hrát za Slovensko: Přišlo to úplně náhodou

Michal Kempný střílí na tréninku české reprezentace na mistrovství světa.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Na Slovensku strávil část mládežnické kariéry. V Česku o něm tehdy ještě tolik nevěděli, tak na tři roky zakotvil ve Skalici. Na místě, které měl z rodného Hodonína jen kousek. Věděli jste, že Michal...

22. května 2026  16:01

Dobeš dál oslňuje. Je podivín, popichují ho v týmu. Jako první ale vychytal suveréna

Jakub Dobeš sleduje kotouč před svojí brankou.

Montreal už ví, že se na něj v klíčových momentech může spolehnout. Jakub Dobeš se opět blýskl v hokejové NHL, když ve čtvrtečním zápase vychytal Carolinu (6:2). Zcela suverénní tým v play off. Až...

22. května 2026  15:45

Za medailemi skrývala velký boj. Digginsová promluvila o poruše příjmu potravy

Američanka Jessie Digginsová se raduje z celkového vítězství na Tour de Ski.

Americká hvězda běžeckého lyžování Jessie Digginsová se znovu otevřeně rozpovídala o boji s poruchou příjmu potravy. Olympijská medailistka a čtyřnásobná vítězka Světového poháru využila měsíc...

22. května 2026  15:05

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

22. května 2026  14:55

Na chlapa dobrej výkon. Kajakář Dostál se pochlubil novým životním úspěchem

Josef Dostál před odletem na mistrovství světa do Milána s talismanem v podobě...

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál má za sebou nabité týdny. Vedle úvodních závodů Světového poháru totiž zvládl také další důležitý milník mimo sportovní kariéru. Na sociálních sítích fanouškům...

22. května 2026  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.