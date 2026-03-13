V tréninku F1 v Číně vládl Mercedes, Russell uspěl před Antonellim

Jediný trénink na Velkou cenu Číny formule 1 si podmanili jezdci týmu Mercedes. Nejrychlejší byl Brit George Russell, který zajel na trati v Šanghaji o 120 tisícin sekundy lepší čas než jeho týmový kolega Ital Andrea Kimi Antonelli. Třetí byl úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Program pokračuje od 8:30 SEČ kvalifikací na sobotní sprint.
George Russell z Mercedesu při tréninku na VC Číny | foto: Andy WongAP

Mercedes potvrzuje v Číně vydařený začátek sezony. Před týdnem vybojovali v úvodní Velké ceně Austrálie double. Také tehdy zvítězil Russell před Antonellim, třetí byl Charles Leclerc z Ferrari. Monačan zajel v Šanghaji pátý čas.

Mimo čelní příčky skončili jezdci Red Bullu. Čtyřnásobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen skončil osmý, na Russella ztratil 1,8 sekundy. Verstappenův týmový kolega Francouz Isack Hadjar byl ještě o příček níže.

Závodníci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru jde z 50 procent z pohonné jednotky a z 50 procent z baterie.

Sobotní sprint se pojede od 4:00 SEČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Číny odstartuje v neděli v 8:00.

Velká cena Číny v Šanghaji

Závod mistrovství světa vozů formule 1

Trénink: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:32,741, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,120, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,555, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,731, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,858, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -1,388.

08:30 kvalifikace na sprint.

