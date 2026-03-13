V tréninku F1 v Číně vládl Mercedes, Russell uspěl před Antonellim

Mercedes potvrzuje v Číně vydařený začátek sezony. Před týdnem vybojovali v úvodní Velké ceně Austrálie double. Také tehdy zvítězil Russell před Antonellim, třetí byl Charles Leclerc z Ferrari. Monačan zajel v Šanghaji pátý čas.
Mimo čelní příčky skončili jezdci Red Bullu. Čtyřnásobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen skončil osmý, na Russella ztratil 1,8 sekundy. Verstappenův týmový kolega Francouz Isack Hadjar byl ještě o příček níže.
Závodníci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru jde z 50 procent z pohonné jednotky a z 50 procent z baterie.
Sobotní sprint se pojede od 4:00 SEČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Číny odstartuje v neděli v 8:00.
Velká cena Číny v Šanghaji
Závod mistrovství světa vozů formule 1
Trénink: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:32,741, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,120, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,555, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,731, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,858, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -1,388.
08:30 kvalifikace na sprint.