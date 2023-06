Kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska vyhrál Verstappen před duem z Ferrari

„Za pole position jsem velmi rád, ale je před námi dlouhý víkend a odlišný formát. Zítra to bude jiné. Alespoň však víme, že máme rychlé auto,“ řekl před televizními kamerami Verstappen.

Neuspěl naopak druhý jezdec domácího Red Bullu Sergio Pérez. Třiatřicetiletému Mexičanovi komisaři ve druhé části kvalifikace smazali třikrát čas za překročení traťových limitů a druhý muž aktuálního pořadí mistrovství světa odstartuje až z patnácté příčky. Rodák z Guadalajary se nedostal do závěrečné části kvalifikace počtvrté za sebou.

„Kvůli traťovým limitům to bylo složité. Neděláme to schválně, ale v těchto rychlostech a zatáčkách je těžké odhadnout, kde je bílá čára. Doplatilo na to hodně lidí. Hlavní bylo tohle přežít,“ doplnil Verstappen.

Pětadvacetiletý Verstappen získal čtvrtou pole position za sebou, šestou v sezoně a 26. celkově. V nedělním závodě zaútočí na 42. triumf, kterým by definitivně překonal počin brazilské legendy Ayrtona Senny.

Dvojnásobný mistr světa Verstappen, který má v čele šampionátu náskok 69 bodů před Pérezem, může vyhrát v Rakousku počtvrté v kariéře a osamostatnit se v pozici nejúspěšnějšího závodníka před Francouzem Alainem Prostem.

Verstappen zajel nejrychlejší čas 1:04,391 v samotném závěru. Do poslední chvíle ho atakovali Leclerc se Sainzem, nakonec však neuspěli. „V posledním kole se mi podařilo zajet vše, co jsem chtěl. Od Maxe nechybělo moc. Je to dobrý krok vpřed. Je příjemné zajet zase čistou kvalifikaci a být v první řadě,“ uvedl Leclerc.

Čtvrtou příčku bral Lando Norris z McLarenu, Fernando Alonso z Aston Martinu byl sedmý. George Russell z Mercedesu obsadil 11. místo.

Program Velké ceny Rakouska pokračuje v sobotu kvalifikací na sprint od 12:00. Speciálně bodovaný sprint, který se pojede jako samostatná disciplína a neovlivní pořadí na startu hlavního závodu, se uskuteční od 16:30. Nedělní závod odstartuje v 15:00.