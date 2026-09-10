Když Monza zabíjela. Je jako hřbitovní alej, řekl hrabě Von Trips, než způsobil peklo

Měl být prvním německým mistrem světa ve Formuli 1. Hrabě s předlouhým jménem. Vždy dobře oblečený elegán, nebojácný muž a výborný pilot, který se za druhé světové války učil i se stíhačkou. Místo toho se z Wolfganga von Tripse stal muž, který bude už navždy spojen s největší katastrofou v dějinách mistrovství světa. Stala se přesně před 65 lety v italské Monze.
Slavný autodrom rozséval smrt už v roce 1928. Byla to strašná nehoda, šílená. Až do Le Mans z roku 1955, kdy mercedes Pierra Levegha vletěl do diváků a zemřelo přes 80 lidí, šlo o nejhorší havárii z hlediska počtu obětí.
Nejšílenější na tom všem bylo, že závod pokračoval.