Staněk dobře rozjetý závod v Monze nedokončil, vrazil do něj soupeř

  11:26
Český jezdec Roman Staněk po nezaviněné kolizi nedokončil dobře rozjetý závod formule 2 v Monze. Pilot stáje Invicta tak přišel o šanci navázat na vítězství a druhé místo z předchozích dvou závodů.

Roman Staněk na trati během Velké ceny Belgie formule 2. | foto: Profimedia.cz

Staněk odstartoval ze třetího místa, které udržel i po ostrém souboji s Paraguaycem Joshuou Dürksenem. Po zastávce v boxech se posunul na druhou příčku, ale v jedenáctém kole pro něj po kolizi s Britem Arvidem Lindbladem závod skončil.

Jednadvacetiletý český jezdec za nehodu nemohl. Lindblad krátce po restartu po vyjetí zpomalovacího vozu nezvládl dobrzdit před zatáčkou a vrazil do Staňka, který nedokončil závod podruhé v sezoně.

Velká cena Itálie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Přišel tím o možnost zaútočit na třetí pódiové umístění za sebou. Před tradiční měsíční přestávkou byl Staněk druhý v hlavním závodu v Maďarsku a před tím po dodatečných penalizacích dvou soupeřů vyhrál v Belgii.

V průběžném pořadí Staňkovi patří se ziskem 81 bodů osmá příčka. V čele šampionátu je jeho týmový kolega Ital Leonardo Fornaroli (174 bodů), na druhé místo se posunul vítěz dnešního závodu Brit Luke Browning (153).

Závod šampionátu vozů formule 2 v Monze - hlavní závod:

1. Browning (Brit./Hitech TGR) 53:52,454, 2. Dürksen (Par./AIX) -3,560, 3. Martí (Šp./Campos) -3,913, ...Staněk (ČR/Invicta) nedkončil.

Průběžné pořadí: 1. Fornaroli (It./Invicta) 174, 2. Browning 153, 3. Verschoor (Niz./MP Motorsport) 144, ...8. Staněk 81.

