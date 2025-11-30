Staněk byl v závodě F2 v Lusailu osmý, jeho kolega Fornaroli si zajistil titul

  14:50
Český jezdec Roman Staněk skončil po startu ze třetího místa osmý v hlavním závodě formule 2 v Lusailu. Jednadvacetiletý člen týmu Invicta bodoval po čtyřech závodech. Zvítězil Francouz Victor Martins z týmu ART Grand Prix před Staňkovým týmovým kolegou Italem Leonardem Fornarolim, který si v předstihu zajistil triumf v šampionátu.

Leonardo Fornaroli získal titul v šampionátu formule 2. | foto: Reuters

Staněk ztratil v cíli na Martinse bezmála 18 vteřin. Rodák z Valašského Meziříčí nevyužil šanci vybojovat páté stupně vítězů v sezoně a třetí v hlavním závodě. V pořadí šampionátu klesl na 11. místo, na kontě má 85 bodů. Šampionát uzavře příští týden závod v Abú Zabí.

Staněk startoval ze třetí pozice a v úvodu ji udržel. Do čela se dostal Martins, který předjel Fornaroliho. Při nájezdu do pátého kola Staněk mírně chyboval a následně ho předjel Alex Dunne. O dvě kola později Staněk znovu opustil trať a dostal se před něj i Oliver Goethe.

Po zastávkách v boxech klesl český pilot také za Sebastiána Montoyu a Nikolu Tsolova. Ve 13. kole si Staněk stěžoval na nedotáčivost vozu a později ho předjel vítěz sobotního sprintu Richard Verschoor. Staněk nakonec uhájil osmé místo o 508 tisícin sekundy před Dinem Beganovicem.

Druhé místo stačilo k titulu Fornarolimu, který uspěl hned ve své první sezoně v F2 a navázal na loňský triumf z nižší série formule 3. Stáj Invicta slavila titul mezi jezdci podruhé za sebou. V minulé sezoně zvítězil Brazilec Gabriel Bortoleto.

„Nemohu tomu uvěřit. Nečekal jsem to. Soustředil jsem se jen na závod a boj s Victorem. Když mi to řekli, nedokázal jsem to pobrat. Je to úžasný úspěch,“ řekl před televizními kamerami Fornaroli, který má v čele nedostižný náskok 41 bodů před Američanem Jakem Crawfordem.

Závod šampionátu vozů formule 2 v Lusailu - hlavní závod:

1. Martins (Fr./ART) 55:18,455, 2. Fornaroli (It./Invicta) -1,265, 3. Dunne (Ir./Rodin Motorsport) -7,439, ... 8. Staněk (ČR/Invicta) -17,979.

Průběžné pořadí: 1. Fornaroli 211, 2. Crawford (USA/DAMS) 170, 3. Verschoor (Niz./MP Motorsport) 170, ...11. Staněk 85.

