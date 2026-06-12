Gasly získal zpět třetí místo z Monaka, stáj Alpine uspěla s protestem

V upravených výsledcích se tak Gasly vrátí na pódium za suverénního lídra seriálu Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, který v Monaku zaznamenal páté vítězství v této sezoně v řadě, a druhého Lewise Hamiltona z Ferrari. Ze stupňů vítězů opět sesadí krajana Isacka Hadjara z Red Bullu, jenž proťal cílovou pásku jako čtvrtý.
Gasly dostal v nedělním závodě dvě pětisekundové penalizace za překročení rychlosti v boxové uličce o 0,1 a 0,4 km/h. Stáj Alpine ale tresty napadla a s odvoláním uspěla kvůli chybě v měření času, uvedla agentura AFP.