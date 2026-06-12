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Gasly získal zpět třetí místo z Monaka, stáj Alpine uspěla s protestem

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  13:03
Francouzský pilot Pierre Gasly získal zpět třetí místo z Velké ceny Monaka, o které v neděli přišel po penalizaci za překročení rychlosti v boxové uličce. Jezdec stáje Alpine po desetisekundovém trestu klesl po projetí cílem na sedmou pozici, sportovní komisaři ale na základě protestu týmu postih po pěti dnech zrušili. Rozhodnutí oznámila Mezinárodní automobilová federace FIA.
Pilot F1 Pierre Gasly

Pilot F1 Pierre Gasly | foto: Profimedia.cz

Pierre Gasly si prohlíží, jak při Velké ceně Miami F1 zaparkoval svůj monopost.
Pierre Gasly s monopostem Alpine letí vzduchem po kolizi při Velké ceně Miami...
Piloti F1 během čtvrtfinále Ligy mistrů. Zprava: jezdec Alpine Pierre Gasly a...
Piloti F1 během čtvrtfinále Ligy mistrů. Zprava: jezdec Alpine Pierre Gasly,...
33 fotografií

V upravených výsledcích se tak Gasly vrátí na pódium za suverénního lídra seriálu Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, který v Monaku zaznamenal páté vítězství v této sezoně v řadě, a druhého Lewise Hamiltona z Ferrari. Ze stupňů vítězů opět sesadí krajana Isacka Hadjara z Red Bullu, jenž proťal cílovou pásku jako čtvrtý.

Gasly dostal v nedělním závodě dvě pětisekundové penalizace za překročení rychlosti v boxové uličce o 0,1 a 0,4 km/h. Stáj Alpine ale tresty napadla a s odvoláním uspěla kvůli chybě v měření času, uvedla agentura AFP.

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MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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