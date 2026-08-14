V současnosti jich kalendář nabízí šest každým rokem. Číslo by se však mělo zvýšit na devět až deset, jak udává italská odnož serveru motorsport.com.
O přidání dalších sprintů se mluví už delší dobu, teď se schyluje k oficiálnímu oznámení.
„Myslím, že to je cesta vpřed. Pracujeme na finálním návrhu, zveřejníme ho velmi brzy,“ pravil generální ředitel F1 Stefano Domenicali.
Není tajemstvím, co celou formuli 1 k této změně vede. Sám Domenicali nedávno pronesl, že má jasné finanční účely. Čím víc lidí na okruhy přijde cenu, tím víc peněz organizátoři vydělají.
„Formát sprintů i nadále vede k vyšší páteční návštěvnosti a obecně silnější návštěvnosti po celý závodní víkend. Ale chceme to udělat správně, aby si sprinty udržely jistou vzácnost. Kdybychom je nacpali všude, z komerčního hlediska by už neměly hodnotu,“ řekl Domenicali na nedávném setkání s investory Liberty Media.
Navýšení počtu sprintů obhajuje také tím, že formule 1 soutěží o přízeň diváků s mnoha dalšími sporty a událostmi. Fanoušky chce přitáhnout na okruh hned od prvního dne Velké ceny.
„Lidé si mohou vybrat divadlo, kino, koncert nebo cokoliv jiného. Proto je klíčové jim nabídnout obsah a zážitek, který odůvodní cenu vstupenky. Musí být lepší než alternativy, jinak si lidé vyberou něco jiného. A přesně to se děje,“ uvedl.
|
Formát sprinterských závodů v F1 se mění, oddělily se od kvalifikace
Ať už sprintů bude od nového roku devět, nebo deset, týmy budou muset změnit přípravu na jednotlivé víkendy.
Je totiž velký rozdíl, pokud Velká cena obsahuje jen tradiční nedělní závod, nebo se v rámci ní koná i sprint.
V prvním případě mají stáje totiž na vyladění svých vozů hned tři tréninky, než se uchýlí ke kvalifikaci a posléze samotnému závodu.
Ve druhém je však čeká jen jediný volný trénink na to, aby monoposty správně nastavily na celý víkend. Po něm totiž následuje sprintová kvalifikace, sprint, poté kvalifikace na velký závod a v neděli pak klasický dlouhý závod.
„Vidím pozitiva, lidí vydělávají více peněz,“ reagoval na zvyšující se množství sprintových víkendů Max Verstappen.
„Rozumím, že se sport vyvíjí a tak dále, ale zase neblázněme. Sprint sám o sobě je dle mého dostatečně šílený,“ přidal ještě.
Není to tak, že by všichni jezdci byli zásadně proti sprintům. Pravda, někteří je mají v oblibě méně než jiní, ale že by se mezi piloty objevil někdo, kdo by za kratší sobotní závody vyloženě bojoval, to nikoliv.
„Ale pokud si vzpomínáte, na začátku byli lidé velmi skeptičtí ohledně toho, co děláme. Ale dle mého jsme měli povinnosti zůstat stateční a myslet nekonvenčně. A nyní vidíme pozitivní efekt,“ myslí si Domenicali.
Skutečně můžete argumentovat, že před pěti lety, kdy F1 sprinty zaváděla, pravděpodobně evidovala z řad jezdců větší odpor.
Vadilo jim – a stále občas připomenou – riziko nehody a tím pádem i poničení monopostu, proto ve většině případech sprintů nevídáme mnoho předjížděcích manévrů.
Zároveň za dobrý výsledek piloti nezískávají velké množství bodů, proto se stalo takřka tradicí, že vítěz po závodě vyleze z auta a nikterak expresivně se neraduje.
V dnešní době však piloty neslýcháte si stěžovat v takovém množství jako před lety, oni i týmy berou sprintové víkendy jako výzvu, kdy mají na přípravu daleko méně prostoru.
„Sprintové víkendy mě vcelku baví, jako závodník máte jen jeden trénink a hned jdete do kvalifikace. Náročné, ale vzrušující,“ pravil aktuální lídr světového šampionátu Kimi Antonelli.
„Také jsem fanoušek sprintů, nevadí mi. Ale zároveň záleží na výběru okruhů, na některé sednou více než na jiné,“ doplnil ho Nico Hülkenberg z Haasu.
Ať už tedy patříte mezi příznivce kratší podoby závodů, nebo nikoliv, budete si na ně velmi pravděpodobně muset zvyknout ve větším množství.