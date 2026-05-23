Kimi, nekňourej! slyšel Antonelli od šéfa. Sprint v Kanadě vyhrál jeho týmový kolega

Před devatenáctiletého Itala se ve zkráceném závodu dostal ještě úřadující šampion Lando Norris z McLarenu.
Russell ovládl páteční kvalifikaci a druhé sprinterské vítězství v sezoně si nenechal vzít. V průběžném pořadí seriálu snížil britský pilot náskok Antonelliho, jenž vyhrál minulé tři Grand Prix v řadě, na 18 bodů.
Oba mercedesy po startu z první řady v úvodních kolech s přehledem hájily pozice a Antonelli marně hledal příležitost k předjetí. Nevyšel mu ani jeden z útoků, po nichž pokaždé skončil v trávě a ve vysílačce si pak na přístup týmového kolegy stěžoval. Uklidňovat ho musel šéf stáje Toto Wolff. „Kimi, soustřeď se na řízení, ne na kňourání do rádia,“ pokáral ho Rakušan.
Kvůli útočným manévrům nakonec Antonelli ztratil druhou pozici a Norrise se pak v posledním kole ještě jednou marně pokoušel předjet. Opět skončil mimo trať a musel se spokojit s třetím místem.
Jezdce v Montrealu ještě čeká kvalifikace na nedělní hlavní závod. Triumf z loňského roku na zdejším okruhu obhajuje Russell, jenž bude chtít navázat na výhru v úvodním závodu sezony v Austrálii.
Velká cena Kanady
závod MS vozů formule 1
Sprint: 1. Russell (Brit./Mercedes) 28:50,951, 2. Norris (Brit./McLaren) -1,272, 3. Antonelli (It./Mercedes) -1,843, 4. Piastri (Austr./McLaren) -9,797, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -9,929, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -10,545
Průběžné pořadí MS: 1. Antonelli 106, 2. Russell 88, 3. Leclerc 63, 4. Norris 58, 5. Hamilton 54, 6. Piastri 48
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 194, 2. Ferrari 117, 3. McLaren 106, 4. Red Bull 32, 5. Alpine 23, 6. Haas 18
22:00 kvalifikace na hlavní závod