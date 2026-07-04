Hamilton vedoucí příčku neudržel. Sprint v Silverstonu ovládl lídr seriálu Antonelli

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  13:53
Andrea Kimi Antonelli během sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.

Andrea Kimi Antonelli během sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie. | foto: AP

Lewis Hamilton (vpravo) bojuje v čele sprintu v Silverstonu s Andreou Kimim...
Lewis Hamilton jede v čele sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.
Lewis Hamilton jede v čele sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.
Lewis Hamilton jede v čele sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.
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Sprint na Velké ceně Británie formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl mistr světa Lando Norris z McLarenu.

Jezdce v sobotu v Silverstonu ještě čeká od 17 hodin kvalifikace na nedělní hlavní závod.

Antonelli odstartoval z druhého místa a na první příčku se dostal v osmém kole, kdy předjel vítěze kvalifikace Hamiltona. Devatenáctiletý Ital nakonec vyhrál s náskokem 2,8 sekundy, třetí Norris už zaostal o deset sekund.

Lewis Hamilton (vpravo) bojuje v čele sprintu v Silverstonu s Andreou Kimim Antonellim.

Díky prvnímu vítězství ve sprintu Antonelli navýšil svůj náskok v průběžném pořadí na 43 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který dnes skončil čtvrtý. Na třetí příčce je sedminásobný mistr světa Hamilton se ztrátou 47 bodů.

Velká cena Británie formule 1

Silverstone

Sprint: 1. Antonelli (It./Mercedes) 26:12,129, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -2,745, 3. Norris (Brit./McLaren) -9,783, 4. Russell (Brit./Mercedes) -10,639, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -12,620, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -16,550.
Průběžné pořadí: 1. Antonelli 179, 2. Russell 136, 3. Hamilton 132, 4. Norris 85, 5. Leclerc 83, 6. Piastri (Austr./McLaren) 82.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 315, 2. Ferrari 215, 3. McLaren 167, 4. Red Bull 118, 5. Alpine 57, 6. Racing Bulls 45.

17:00 kvalifikace na hlavní závod.

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