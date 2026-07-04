Hamilton vedoucí příčku neudržel. Sprint v Silverstonu ovládl lídr seriálu Antonelli

Jezdce v sobotu v Silverstonu ještě čeká od 17 hodin kvalifikace na nedělní hlavní závod.
Antonelli odstartoval z druhého místa a na první příčku se dostal v osmém kole, kdy předjel vítěze kvalifikace Hamiltona. Devatenáctiletý Ital nakonec vyhrál s náskokem 2,8 sekundy, třetí Norris už zaostal o deset sekund.
Díky prvnímu vítězství ve sprintu Antonelli navýšil svůj náskok v průběžném pořadí na 43 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který dnes skončil čtvrtý. Na třetí příčce je sedminásobný mistr světa Hamilton se ztrátou 47 bodů.
Velká cena Británie formule 1
Silverstone
Sprint: 1. Antonelli (It./Mercedes) 26:12,129, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -2,745, 3. Norris (Brit./McLaren) -9,783, 4. Russell (Brit./Mercedes) -10,639, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -12,620, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -16,550.
17:00 kvalifikace na hlavní závod.