Kam a kdy vyrazit na formuli? Komentátor Eisele říká: Do konce roku bude nejlevnější

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„F1 se za ty roky opravdu změnila na festivaly. Každému z nich sice říkám, že formule 1 je televizní sport. Před obrazovkou si závod prostě vychutnáš lépe. Osobní návštěva však nabízí hlavně dva zážitky,“ načal slovenský expert Eisele, který závody pravidelně komentuje na stanici Nova Sport.
Které?
„Jeden je společenský. Vidět komunitu kolem, 120 tisíc lidí na jednom místě. A k tomu tu fyziku monopostů, to je zážitek! Ani ne rychlost, ale spíš brzdy. Až tam pocítíš, jací jsou jezdci blázni a co dokážou za tak krátký čas předvést,“ vyprávěl.
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Formulový kalendář příští rok nabídne 24 plánovaných závodů, ten první v březnu v Bahrajnu. Na evropském kontinentu se představí osmkrát v rozmezí června a září.
„Možností je ale hodně, kalendář je pestrý. Můžeš do Las Vegas, do Milána, do Barcelony. Můžeš na rodinnou na dovolenou a u toho si vychutnat formuli a v tom je to super,“ dodal Eisele.
Podívejte se na část, kde Števo Eisele hovoří o formuli 1:
„Nejlepší poměr cena-výkon je Rakousko, konkrétně první zatáčka, protože vidíš šedesát procent trati. Jsi blízko fanzony i parkoviště,“ vypíchl.
„Lidi třeba vidí levnější místa v Maďarsku, ale už nevidí, že budou chodit dva kilometry tam a zpátky s mizerným výhledem. Monako je klasika, ale tam vidíš prd. Nicméně se cítíš, že jsi smetánka. Takže já doporučuju prvním návštěvníkům Rakousko. Red Bull má skvělý doprovodný program, letadla, historické monoposty, takže toho zažijete dost,“ obrátil se na diváky.
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Velká cena Rakouska se v roce 2027 pojede o víkendu mezi 9. a 11. červencem, Eisele však doporučil při první návštěvě místo celého závodního okna navštívit jen nedělní závod.
„Jen jestli můžu poradit, nekupujte si nejlevnější lístky, tzv. general admission. Protože třeba Maďaři zvýšili kapacitu o 10 tisíc, ale lidé seděli někde na poli. Nemáte z toho zážitek a bojíte se jít i na záchod, aby vám někdo nesebral místo,“ řekl.
A co atmosféra?
„Občas se nevraživost objeví, teď v Mexiku jsem viděl nějakou bitku. V Monze například nedoporučují nosit merch Red Bullu nebo Mercedesu, ale pořád je to velmi mírumilovná parta a podle mě máme aktuálně nejzajímavější sestavu. Máme tam velké rivality, ale krásně se ukazuje fanouškovství. Když Antonelli vyhrál titul, přáli mu to úplně všichni,“ vzpomínal na uplynulý víkend.
Během něj se stal mistrem světa zmíněný Antonelli a ve zbývajících čtyřech závodech už se na prvních příčkách nic nezmění. Největší motorsportové drama začne opět po přestávce v březnu.