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Spojení Leclerc a Ferrari bude pokračovat. Monačan prodloužil se stájí smlouvu

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  9:57
Pilot formule 1 Charles Leclerc prodloužil smlouvu na „další sezony“ ve Ferrari. Italská stáj oznámila nový kontrakt krátce před Leclercovou domácí Velkou cenou Monaka, jež se pojede v neděli. Délku kontraktu tým nesdělil.
Charles Leclerc během sprintu v Miami

Charles Leclerc během sprintu v Miami | foto: Reuters

Lando Norris a Charles Leclerc projíždějí zatáčku Fairmont Hairpin.
Charles Leclerc v čele Velké ceny Miami
Charles Leclerc krátce po startu v čele Velké ceny Miami
Charles Leclerc během kvalifikace na Velkou cenu Miami
13 fotografií

Osmadvacetiletý Leclerc je spojený s Ferrari už od roku 2016, kdy vstoupil do jeho jezdecké akademie. „Nic mi nemohlo udělat větší radost než to, že pokračujeme ve společné cestě. Zažili jsme úžasné okamžiky, ale také těžší období. Věřím v tento tým víc než kdy jindy a nadále budu dávat vše do toho, abych ho dovedl tam, kam patří. Tedy na vrchol,“ uvedl v týmovém prohlášení vítěz osmi Velkých cen.

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Ve formuli 1 debutoval Leclerc v roce 2017 ve stáji Sauber s motory ferrari a v roce 2019 se přesunul do továrního týmu. V šampionátu dosáhl monacký pilot na 52 umístění na stupních vítězů a do 27 závodů startoval z pole position. V celkovém pořadí byl nejvýše v roce 2022 druhý a v roce 2024 třetí. Třetí místo mu patří průběžně i letos.

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