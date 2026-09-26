Spanilá jízda? Jen než jsem Maxe uviděl v zrcátkách, přiznává vítězný Russell

Pro formulové fanoušky to byla snad i trochu úleva. Netypický okruh v Baku lídrovi šampionátu Kimimu Antonellimu vůbec nesedl, pral se s autem i s bariérami, a tak hlavními hrdiny byli jiní.
Verstappen vstupoval do kvalifikace sebevědomě, těšil se na souboj o vítězství. „Tady máme největší šanci,“ pochvaloval si svůj vylepšený red bull i rychlost na rovinkách. Aerodynamika nehraje v Baku zásadní roli, což nakonec rychle poznal i tradičně v zatáčkách silný tým McLaren. Pětinásobný šampion se trochu obává nových dílů, která má nasadit Mercedes za týden v Malajsii, a tak věřil a doufal právě v tento víkend.
Ale štěstěna nebyla Verstappenovi nakloněna. Problémy s motorem mu nedovolily v kvalifikaci zazářit. Takže zatímco jeho stájový kolega Isack Hadjar bojoval s nejlepšími a startoval z druhé řady, Nizozemec se klidil na osmou příčku. A Russell vpředu ulétl všem, téměř o sekundu.
„Získávám zkušenosti s novým jízdním stylem, na který jsem přešel. A myslím, že jsem se konečně adaptoval,“ usmíval se britský závodník.
Ale zpátky k Verstappenovi. Starty umí a místa na nich získává, jenže sudá pozice znamenala v Ázerbájdžánu více kluzkou stranu dráhy, a tak šlo spíš o to, aby se po zhasnutí červených světel ubránil před soupeři. To se mu povedlo a vzápětí už postupoval vpřed – Hamilton, Norris, Leclerc... Makali, snažili se, ale nikdo z nich neměl šanci. Red Bull byl v Baku bezkonkurenční, až tedy na jednu výjimku. Která byla zatím daleko vpředu.
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Verstappenova stíhací jízda stačila jen na druhé místo, v Ázerbájdžánu vyhrál Russell
Bez šance? Tohle slovo se na okruhu v Baku nevyplatí používat. Ve 31. kole zabořil Alex Albon svůj williams do bezpečnostní bariéry a na dráhu vyrazil safety car. Většina jezdců zamířila do boxů pro nové gumy, a když se znovu začalo závodit, Verstappen proklouzl kolem Oscara Piastriho. Už to bylo pouze on a Russell.
„Když jsem viděl po safety car Maxe, řekl jsem si, že to už nebude spanilá jízda,“ komentoval situaci Russell. A moc se nemýlil.
Navíc jen chvíli po restartu vyrazil zpomalovací vůz na dráhu znovu, Bernd Mayländer nestihl ani zaparkovat v boxech. Nešťastník Franco Colapinto zablokoval kola a vystrkal do únikové zóny stájového kolegu Pierra Gaslyho i Norrise. Když se začalo zase závodit, byl už Verstappen nalepený na Russellovo zadní křídlo takovým způsobem, že Brit mohl sledovat Nizozemcův soustředěný výraz v zrcátkách.
„Po druhém restartu jsem byl druhý a neztrácel nic. Zkoušel jsem všechno, ale George vůbec nechyboval. Bylo to těsné, ale vždy mi něco málo chybělo,“ popisoval nizozemský závodník.
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Oba letěli naplno, hnali se po asfaltu za jedním „kvalifikačním“ kolem za druhým. Víc na hraně musel jet viditelně Verstappen, několikrát koly obrousil v nájezdu do zatáčky bariéru. „Asi jsem se snažil nadjet tu zatáčku trochu moc, několikrát jsem byl ve zdi, ale naštěstí to pneumatiky vydržely,“ potvrzoval závodník.
„Když jsem jel za tebou, tak jsem si říkal, že to je až moc těsné a že moc riskuješ,“ potvrzoval mu po Velké ceně jako stájový kolega Hadjar.
Ale moc nechybělo, aby to Verstappenovi vyšlo. Pomohly mu problémy soupeřů těsně před cílem. „V posledním kole jsem sundal nohu z plynu při žluté vlajce, a pak už jsem nemohl roztočit turbo. Přišel jsem o boost a Max měl určitě šanci. Ale naštěstí jsem to nakonec udržel,“ radoval se Russell.
„Když v závěru George přišel o boost, byl jsem blízko, ale ne dost blízko,“ okomentoval situaci Verstappen. Ale jinak byl viditelně spokojený: „Pneumatiky super, auto jelo skvěle, pozitivní výkon.“
Zato Russell byl v extázi, ve vítězné extázi. „Konečně si všechno sedlo, konečně... Budu se teď soustředit hlavně na sebe, snažit se získávat body a uvidíme. Zkusím vyhrát každý závod. Můj kolega zažívá úžasnou sezonu, všechno mu vycházelo, já budu makat a uvidíme. Vypadá to, že jsem to snad konečně zlomil. Děkuji týmu, i přes náročné momenty ve mě neustále věřili.“
Z největšího kvalifikačního rozdílu v sezoně byl nakonec nejmenší rozdíl v cíli. Ale je jasné, že Russellovi tohle vítězství hodně pomůže. K titulu? Těžko říct, 66 bodů rozdílu vypadá jako obří náskok. Ale tomu, kdo už vidí jako jasného mistra světa teenagera Antonelliho, je nutné připomenout, že minulý rok měl Piastri v čele šampionátu náskok 104 bodů před třetím Verstappenem a nakonec s ním v konečné klasifikaci prohrál. Stejně jako s týmovým kolegou Norrisem. Stát se tedy může opravdu cokoliv.