14 kilometrů strachu. Grand Prix ve Spa 1966 a den, kdy Jackie Stewart řekl: Dost!

Matěj Tomíček
  12:00

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Sir Jackie Stewart se svou ženou Helen po jediné vážné havárii v kariéře ve formuli 1, kdy v roce 1966 vyletěl z tratě v belgickém Spa. | foto: Keystone Pictures USA / Zuma Press Profimedia.cz

Ta statistika bere dech. Jackie Stewart, trojnásobný mistr světa z let 1969, 1971 a 1973, měl v dobách, kdy smrt ve formuli 1 byla tuze blízko, vlastně jen jednu jedinou vážnou nehodu. V belgickém Spa 1966… Po ní se stal jedním z nejaktivnějších a nejúspěšnějších bojovníků za bezpečnost v motoristickém sportu. Letos je tomu přesně 60 let a tak tento příběh připomínáme před nedělní Velkou cenou Belgie.

Ve formuli 1 v té době existovaly nebezpečné okruhy.

A pak tu bylo Spa.

Zatímco dnes je považováno za nejkrásnější trať světa, před šedesáti lety bylo především tou, na níž se umíralo. Šlo o úplně jiný okruh, než jak ho známe nyní. Podle mnoha pilotů ten nejděsivější vůbec.

„Stačila jediná chyba a mohli jste za ni zaplatit životem,“ říkával i legendární Jim Clark, čtyřnásobný vítěz ve Spa, který ale nikdy netvrdil, že je trať bezpečná.

„Spa vyžadovalo především schopnost nemyslet na to, co se stane, když uděláte chybu,“ popisoval tehdy Nigel Roebuck pro slavný Motor Sport.

Bezpečnost byla tehdy ve světě formule 1 téměř sprosté slovo. Švédský pilot Jo Bonnier, který měl tu odvahu, že na to upozornil, byl označen za zbabělce.

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