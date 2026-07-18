Ve formuli 1 v té době existovaly nebezpečné okruhy.
A pak tu bylo Spa.
Zatímco dnes je považováno za nejkrásnější trať světa, před šedesáti lety bylo především tou, na níž se umíralo. Šlo o úplně jiný okruh, než jak ho známe nyní. Podle mnoha pilotů ten nejděsivější vůbec.
„Stačila jediná chyba a mohli jste za ni zaplatit životem,“ říkával i legendární Jim Clark, čtyřnásobný vítěz ve Spa, který ale nikdy netvrdil, že je trať bezpečná.
„Spa vyžadovalo především schopnost nemyslet na to, co se stane, když uděláte chybu,“ popisoval tehdy Nigel Roebuck pro slavný Motor Sport.
Bezpečnost byla tehdy ve světě formule 1 téměř sprosté slovo. Švédský pilot Jo Bonnier, který měl tu odvahu, že na to upozornil, byl označen za zbabělce.