Průkopnice Flörschová. Od zlomené páteře k prvním bodům ve formuli 3

Úžasný, úctyhodný výkon. A vlastně rekordní. Němka se stala první ženou, která v sérii, která je předstupněm k F1, kdy bodovala. „Jsem neuvěřitelně pyšná. Snad svou jízdou a prvními body inspiruju další holky k závodění,“ švitořila v cíli.

S ježděním začala ve čtyřech letech, vzhlížela k Sebastianu Vettelovi, v posledních sezonách si vyzkoušela DTM, objevila se i v Le Mans. Ale teď je 22letá dívka zpátky ve formuli 3 a cíl má jediný – dostat se do nejvyšší kategorie.

Přitom to není tak dávno, co se rvala o život.

Byl promrzlý listopad roku 2018. V čínském Macau se zrovna jelo finále formule 3, které vůbec nedopadlo tak, jak by si sama přála. Flörschová se dostala do kontaktu s cizím monopostem, její formule lehce vzlétla a 250kilometrovou rychlostí práskla přímo do zdi, za níž byli ukrytí fotografové.

Momentka z děsivé nehody ve formuli 3, pilotka Sophia Flörschová letí vzduchem.

Celý okruh tehdy naprosto ztichl, fanoušci i lidé z jednotlivých týmů ani nedutali. Nikdo netušil, co se s Flörschovou stalo. „Když se ohlédnu zpět, ani tehdy, když jsem se řítila do zdi, jsem si nemyslela, že z toho bude tak vážná havárie. Pamatuju si všechno a asi je zázrak, že jsem to takhle přežila. Ale proto jsem pořád tak šťastná a normální,“ směje se.

Tehdy jí šlo o život. Zlomila si páteř, přesněji řečeno sedmý krční obratel, a to hned natřikrát. Naštěstí neměla poškozenou míchu, i tak byla vrtulníkem rychle převezena do nemocnice, kde podstoupila 11hodinovou operaci.

Když se probudila a od doktorů dostala pozitivní zprávu, táta si s ní udělal selfie a poslal ho na druhý konec světa manželce, která doma jen dokola sledovala tu hrůznou nehodu na videu a netušila, co s její dcerou je. „Pro všechny doma to muselo být šílené čekání, než se táta ozval,“ uznává závodnice.

Je malý zázrak, že zlomená páteř byla vlastně jediným jejím zraněním, které si z hrůzné nehody odnesla. I proto už v lednu hlásila, že je stoprocentně zdravá a že se v březnu chce k závodění vrátit.

„Fyzicky jsem naprosto v pořádku. Bolest je den ode dne menší,“ vyprávěla Němka.

Sophia Flörschová ve svém monopostu.

Během rehabilitace ztratila sedm kilogramů svalové hmoty a v posilovně se cítila jako „babička“. Ale nikdy neměla pocit, že by se už k volantu nevrátila.

Ani maminka s tím nikdy neměla problém. „Nikdy se mě na to ani neptala. Spíš babička, tety a strýcové. A když jsem jim vysvětlila, proč chci pořád závodit, pochopili to. Lidé, kteří jsou mi opravdu blízcí a kteří mě znají, vědí, že je závodění můj život. A že jedna havárie na tom nic nemění,“ tvrdí.

O čtyři měsíce později už skutečně znovu ve formuli seděla.

Odhodlání vrátit se jí vyneslo cenu World Comeback of the Year, kterou v minulosti získali také Serena Williamsová, Valentino Rossi, Ronaldo nebo Tiger Woods.

Teď je navíc první bodující ženou ve formuli 3 a dál sní o tom, že se jednou posune i mezi elitu. Ba co víc, chce se stát mistryní světa.

„Je to pochopitelně ultimátní cíl, ale každým rokem se mu přibližuju. Chci prostě být nejlepší pilotkou na světě,“ říká.

A dělá pro to všechno.