Šokující triumf. Kvalifikaci v Monze vyhrál Gasly. Zapsal svou první pole position

Gasly rozhodl v závěrečném kole a vyhrál s náskokem šesti setin před Russellem. Nejlepším kvalifikačním výsledkem francouzského pilota dosud bylo druhé místo z Velké ceny Kataru v roce 2021.
Třicetiletý Gasly si tak alespoň částečně spravil náladu poté, co v pátek z rozhodnutí odvolacího soudu Mezinárodní automobilové federace FIA přišel o třetí místo v červnovém závodu v Monaku.
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Gaslymu zrušili zrušení trestu. O třetí místo z Monaka nakonec přijde
Gasly současně potvrdil, že Monza je jeho oblíbenou tratí. Na stejném okruhu před šesti lety ještě v barvách stáje AlphaTauri dosáhl na jediné dosavadní vítězství v kariéře.
Vedle Gaslyho se do první řady postaví Russell. Britský pilot tak má ideální pozici, aby snížil svou ztrátu v průběžném pořadí šampionátu, ve kterém je druhý s mankem 59 bodů na týmového kolegu Kimiho Antonelliho.
Italský jezdec skončil v kvalifikaci sedmý, ale po nepovolené výměně motoru odstartuje až z 20. pozice. Za ním budou už jen Liam Lawson z Red Bullu a Alexander Albon z Williamsu, kteří byli rovněž potrestáni za výměnu komponent.
Piastri na třetí příčce za Gaslym zaostal o 18 setin, za ním se seřadili jezdci Ferrari. Čtvrtý byl Charles Leclerc, pátý pak sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který stejně jako Russell na Antonelliho v šampionátu ztrácí 59 bodů.
Čtyřnásobný šampion Max Verstappen z Red Bullu v kvalifikaci skončil šestý. Až devátý byl obhájce titulu Lando Norris z McLarenu, díky Antonelliho penalizaci však odstartuje z osmé pozice.
Nedělní závod odstartuje v 15 hodin.
Kvalifikace na Velkou cenu Itálie
Závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze
1. Gasly (Fr./Alpine) 1:21,786, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,060, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,180, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,218, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,225, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,284.