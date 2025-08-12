Ano, počítáte správně. Až se v březnu příštího roku postaví monoposty na start Velké ceny Austrálie, bude jich dvaadvacet. K současné dvacítce se přidá dvojice z Cadillacu.
Kdo bude v Albert Parku hájit čí barvy?
Šest stájí se jezdeckou sestavou nemusí zabývat. Vystaráno má McLaren (Piastri, Norris), Ferrari (Leclerc, Hamilton), Aston Martin (Alonso, Stroll), Haas (Bearman, Ocon), Williams (Albon, Sainz) i Sauber (Hülkenberg, Bortoleto), jenž přejde pod značku Audi.
Jinde čekejte jednání o prodloužení kontraktů, případné změny, přesuny či návraty. Ale v srpnu mohlo být i mnohem živěji. To kdyby Max Verstappen neprohlásil: „Zůstávám v Red Bullu!“
Často propíraný odchod do Mercedesu se nekoná, očekává se, že Toto Wolff bude i nadále spoléhat na George Russella a Kimiho Antonelliho. Jen si je ještě musí pojistit smluvně.
„Až přijde správný čas, sedneme si a v klidu si promluvíme. Ani jedna strana nemá důvod k obavám, není potřeba cokoliv zbytečně uspěchat. Teď si beru na deset dní volno,“ vzkázala týmová jednička.
Rozhodnutí čtyřnásobného mistra světa zajisté potěšilo i Laurenta Mekiese, nástupce Christiana Hornera. I tak se ale musí zabývat tím, kdo bude Nizozemcovi dělat parťáka.
„Chceme dát Jukimu (Cúnodovi) to, co potřebuje. Dřív podával výtečné výkony, tak proč by nemohl i tady? Je to pro nás absolutní priorita,“ uvedl nový šéf Red Bullu.
Ale skutečně trápícího se Japonce, jenž navazuje na své předchůdce na pozici Verstappenovy dvojky, podrží? Nebo snad sáhne po Isacku Hadjarovi z Racing Bulls, kde o pilotech pro příští ročník rovněž nemají jasno?
Zatímco deset stájí už je v padoku naplno zabydlených, Cadillac se v kolotoči F1 teprve rozkoukává.
Americká stáj vstoupí do neznáma, na dosud neprobádané území. S nadšením, odhodláním, ale také s obrovským respektem. Se spoustou otázek a minimem odpovědí.
Zatím schází i ta ohledně personálního složení na pozicích jezdců. „Vedeme pokročilé rozhovory s několika kandidáty,“ přiznal šéf Graeme Lowdon.
Někde se nebál být konkrétní. Jako když dostal od novinářů otázku, zda mezi nimi figuruje i Mick Schumacher: „Ano, i s ním se bavíme.“
Jinde zase zůstal tajemný. Třeba v reakci na video na sociálních sítích, na němž Valtteri Bottas stojí vedle vozu Cadillacu a ptá se: „Co myslíte, líbí se nám tahle sedačka?“
Náznak budoucí spolupráce? Nebo jen lehká provokace? To ví jen on sám. Lowdon jen s úsměvem odvětil: „Ptáte se, jestli to něco znamená? No, ukazuje to, že si nejspíš koupil nové auto.“
Ale právě pětatřicetiletý Fin, aktuálně zastávající pozici třetího jezdce v Mercedesu, je s přesunem k novému týmu ve formuli 1 velice často spojován.
Deset závodů ovládl, na stupních vítězů stal v 67 případech. Přinesl by hromadu zkušeností, nastřádaných především ze čtyřletého působení po boku Lewise Hamiltona.
K jeho angažování se přiklání i bývalý světový šampion Jacques Villeneuve: „Má spoustu dobrých vlastností, navíc umí vyhrávat. Jen mi přišlo, že při poslední štaci v Sauberu už nebyl tak hladový.“
Chuť a motivace scházela i dalšímu vážnému adeptovi. Sergio Pérez odcházel z Red Bullu, který se s ním rozloučil ještě před vypršením platného kontraktu, zcela vycucaný a prázdný.
Neustálá snaha se vyrovnat dominantnímu Verstappenovi udělala z velice rychlého pilota stroj na chyby. Mexičan se výsledkově propadal, na tratích strádal, stal se terčem posměvačných fanoušků.
Dá mu Cadillac šanci vylepšit si renomé?
Novináři James Hinchcliffe a Lawrence Barretto to považují za téměř hotovou záležitost. Stejně jako v případě Bottase, kolem kterého údajně krouží i Alpine, jenž má na nadcházející ročník smluvně zavázaného pouze Pierra Gaslyho.
„Ale pozor, nebudeme jen prostředkem pro to, aby si někdo něco dokazoval. Hledáme někoho, kdo si půjde pro úspěch kvůli celému týmu a udělal pro něj to nejlepší,“ prohlásil Lowdon.
Není divu, že na startu nové éry chce sázet na prověřená jména. Mezi experty ale zároveň panuje jasná shoda, že se v budoucnu pokusí obrátit na amerického pilota.
Nejčastěji se skloňuje jméno Jaka Crawforda, talentovaného dvacetiletého mladíka, jenž prožívá nejpovedenější sezonu v F2. Sedmkrát se umístil mezi elitní trojicí, třikrát si dojel pro prvenství.
Na posun mezi elitu si ale nejspíš ještě počká. Jak letní formulové námluvy a škatulata dopadnou? To se postupně dozvíme v nadcházejících týdnech či měsících.