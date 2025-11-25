Moc napínavějších dramat z historie nevyhrabete. Rozhodovala poslední Velká cena. Poslední kolo. Poslední zatáčka. Závěr jako vystřižený z amerického bijáku.
Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump
Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...
Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval
Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...
Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat
Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...
Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů
Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...
Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie
V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....
Chceš nám pomoct? Tak nabourej! Jak obří skandál zatřásl F1 a zastínil titul McLarenu
Hlavně se nesesypat. Ať celoroční dřina nepřijde vniveč. I taková slova musí v těchto dnech padat na poradách McLarenu, který si v honbě za titulem sám zbytečně přidělává těžkosti. Lando Norris ho...
ONLINE: Vary hrají s Třincem nezvykle brzy, pak se chystá šlágr Pardubic se Spartou
Úterní extraligový program 26. kola začíná už nezvykle brzo. Ve 12 hodin startuje duel mezi Karlovými Vary a Třincem, další utkání se hrají už tradičně od šesti večer. Nejvíce pozornosti přitahuje...
Nedvěd o probuzení Sparty i bratrovi: Na obědě řešíme naši elektronickou tužku
Jaroslav Nedvěd je nejvyšším trenérem v hokejové extralize a nejvýš je teď i Sparta, která pod jeho vedením rozkvetla v lídra. Jeho bilance zvoní: 15 zápasů v nejvyšší soutěži, 11 výher, po té...
Okamžitě ho pusť, vypadni! Rozhodčí pyká za ostrý výlev, má pozastavenou činnost
Nedělní duel mezi Litvínovem a Třincem nabídl řadu zajímavých událostí, mnoho z nich se řešilo i po jeho konci. Nejvíce hokejovým prostorem však rezonoval incident, do kterého se zapletl rozhodčí...
Bavil na hřišti i mimo něj. Janise vyzval s pantoflem. Parťáci o končícím Bohačíkovi
Jeho dlouholetí reprezentační parťáci se sešli na srazu v Poděbradech před kvalifikací o MS 2027. Vedle Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže, Tomáše Kyzlinka, Martina Peterky i Ondřeje Sehnala se už ovšem...
Walking football i screening. Slavia nabídne hostům z Bilbaa i CSR aktivity
Fotbalisté Slavie věří, že si ve svém pátém zápase v Lize mistrů konečně připíšou první vítězství. Proti bude španělský Athletic Bilbao. Ještě než si to fotbalisté obou týmů rozdají v úterý večer (od...
Pardubice se chystají na Spartu. Jsou na vlně, varuje Mikliš. A těší se na kamarády
Prostoru na ledě možná nedostává tolik, kolik si na začátku angažmá v hokejových Pardubicích vysnil, ale i tak patří k nejvýraznějším bekům. Ondřej Mikliš nedává přesilovkové góly, zato ve...
Detroit vyrovnal rekord, vyhrál potřinácté v řadě. Jokič vystřihl další triple double
Basketbalisté Detroitu porazili Indianu 122:117, v NBA zvítězili už potřinácté v řadě a vyrovnali tak klubový rekord z let 1990 a 2004, kdy získali dva ze tří titulů v historii organizace. K triumfu...
Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí
Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...
Bizarní červená. Fotbalista Evertonu udeřil spoluhráče, kouč překvapil: Líbilo se mi to
Takový moment příliš často neuvidíte. A jako ukázku dobrých týmových vztahů byste to rozhodně nepoužili. Přesto se Idrissa Gueye z fotbalového Evertonu zkratu dopustil. Ve 12. kole anglické ligy...
Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř
Tomu se říká návrat. Michal Bulíř už zase hraje extraligu, přesně po dvou měsících se objevil zpátky v sestavě Českých Budějovic. Vstřelil oba góly týmu při výhře 2:1 v prodloužení v Olomouci....
Dát Edenu konečně výhru v Lize mistrů. Urvat to za každou cenu, říká kouč Slavie
Tak už? Kdy jindy, když ne teď? „Asi to zní troufale, ale chceme to urvat. Vyhrát. Dát Edenu první vítězství v Lize mistrů. To je náš dlouhodobý cíl,“ prohlásil Jindřich Trpišovský, trenér...