Checo, král mezi ulicemi. Pérez zvládl hru kočky s myší a dál sní o titulu

„Na městských okruzích daleko víc záleží na jezdci než na nastavení auta. A on to v nich prostě umí,“ uznal během přenosu Sportu 1 i expert Josef Král.

Od renomovaného webu PlanetF1.com dostal pilot Red Bullu za výkon devět bodů z deseti.

A hlavně, opět po čase ukázal, že je ve formuli 1 proto, aby se stal mistrem světa. „Mám doma tři děti. Necestoval bych po světě, kdybych nevěřil, že se to může povést. Každý den pro tenhle sen tvrdě pracuju a pevně věřím, že nastal čas,“ prohlásil 33letý Pérez.

Jasně, měl v neděli i trochu štěstí, což i sám v pozávodním rozhovoru přiznal. Nebýt safety caru v nešťastný moment pro Maxe Verstappena, možná by to byl Pérez, kdo by se celý závod díval na záda svého týmového kolegy.

Sergio Pérez z Red Bullu na trati Velké ceny Ázerbájdžánu formule 1

Štěstí měl i ve chvíli, kdy ke konci závodu v patnácté zatáčce zlehka trefil zeď. „Měl jsem trochu problémy s přední části vozu a tenhle ťukanec to srovnal,“ zlehčoval to pilot. „Ale ne, lhal bych, kdybych řekl, že mě to trochu neznervóznělo. Dost jsem pak kontroloval pneumatiku. Ale pomohlo mi to v tom, abych se zase o něco víc zkoncentroval.“

Zlehčovat jeho triumf štěstím by ale nebylo fér. Nevyhrál jen díky šťastné náhodě, vůbec ne. Vždyť Pérez během celého víkendu neudělal chybu.

Vyhrál už sobotní sprint, a když se v neděli dostal do čela, Verstappena měl za sebou o pouhou vteřinu. Kdyby trochu zvolnil, o vedení by přišel. Jenže on svého nizozemského rivala blíž k sobě během zbytku závodu ani jednou nepustil a desetinu po desetině mu naopak ujížděl. Vyhrál tuhle psychologickou hru kočky s myší.

„Podobná trať vyžaduje hodně sebevědomí, tolik jezdců s ní bojuje. Musíte věřit sami v sebe, ve svůj vůz a být koncentrovaní kolo za kolem. Mně se to povedlo,“ těšilo ho.

Skutečně ano, Verstappen měl spoustu času na to, aby se před Péreze dostal, ale tentokrát to prostě nedokázal, neměl dostatečnou rychlost.

Jezdci Red Bullu Max Verstappen (vlevo) a Sergio Pérez se po konci závodu v Baku radují s týmem.

V jinak vcelku nudné Velké ceně to tak bylo možná jediné koření, které závod v Baku trochu obohatilo. Pérez díky svému druhému triumfu v sezoně zkrátil Verstappenův náskok v čele šampionátu z patnácti jen na šest bodů. Svým fanouškům dal naději, že to právě on může tentokrát zkomplikovat Nizozemci cestu za obhajobou titulu.

„Máme s Maxem skvělý vztah, protože jsme si hodně podobní. Oba máme svůj život i mimo formuli, ke kterému se rádi vracíme, ale tady se snažíme jeden druhého porazit a tím na sebe tlačíme, posouváme se. Tenhle rok se musím snažit udělat méně chyb než on,“ vylíčil Mexičan svůj plán.

Je na něm, jak si ho historie bude pamatovat.

Jestli jako Nika Rosberga – mistra světa z roku 2016, který se aspoň jednou vzepřel a překonal týmového kolegu Lewise Hamiltona, či jako Valtteriho Bottase, jenž celý svůj život v Mercedesu strávil ve stínu slavného Brita.

Teď jen musí tohle vítězství využít jako platformu pro věci budoucí.

Dva ze tří příštích závodů se znovu odehrají v ulicích – v Miami a v Monaku. Může to být ideální příležitost dostat se do čela šampionátu.

A pak se může stát cokoliv.