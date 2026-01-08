Být kolegou Verstappena? Nejhorší práce ve formuli 1! Pérez vzpomíná na Red Bull

V Red Bullu strávil čtyři roky. Nikdo nevydržel po boku Verstappena tak dlouho. Spolu vytvořili nejstálejší dvojici v týmu od časů Sebastiana Vettela s Markem Webberem.
A ačkoliv Pérezova výkonnost v posledním roce značně klesla, za svou štaci u rakouské stáje si jisté uznání zaslouží.
Red Bull s ním však před rokem rozvázal spolupráci, loni na startovním roštu chyběl. Teď se do formule 1 vrací v barvách nováčka Cadillacu, nicméně ještě před startem sezony se vrátil k minulému angažmá.
Poměrně ostře ho kritizoval.
„Byl jsem sice v nejlepším týmu, zato hodně komplikovaném. Být kolegou Maxe je extrémně těžké. Je to zdaleka nejhorší práce ve formuli 1,“ pravil v mexickém podcastu Cracks.
Pérez si místo v Red Bullu vysloužil především díky svému jistému jezdeckému stylu, navíc ve voze Racing Point skončil v roce 2020 v pořadí pilotů na úžasném čtvrtém místě.
Nečekal ho lehký přestup, což si prý od začátku uvědomoval.
„Věděl jsem, do čeho jdu. Když jsem poprvé seděl se šéfem Christianem Hornerem, řekl mi: ‚Hele, budeme závodit se dvěma auty, protože musíme, ale tento projekt byl vybudován pro Maxe, on je náš talent‘,“ pronesl.
Nakonec u týmu vydržel čtyři roky, byť musel snášet velké množství kritiky za kolísavé výkony.
„U Red Bullu byl všechno problém. Když jsem jezdil velmi rychle, byl to problém. Pokud jsem byl dokonce rychlejší než Max, byl to problém, najednou se vytvořila napjatá atmosféra. Ale jestli jsem závodil příliš pomalu, opět to byl problém,“ popisoval.
„Měli jsme nejlepší tým, ale bohužel se všechno rozpadlo. Klidně jsme mohli dominovat ve formuli 1 dalších deset let,“ myslí si.
Po prvním Verstappenově titulu v roce 2021 Red Bull skutečně převzal naprostou nadvládu. Ačkoliv měl Nizozemec v týmové hierarchii značně navrch, Perézovo třetí a druhé místo celkově nepůsobí jako propadák.
Minimálně na nějakou dobu našel Red Bull schopnou týmovou dvojku. V této roli před ním neobstáli Alexander Albon či Pierre Gasly, po Pérezově konci se nevedlo ani Liamu Lawsonovi a Júkimu Cunodovi.
„Z toho, co se stalo v Red Bullu, jsem byl samozřejmě smutný, ale v hloubi duše jsem věděl, že to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Dal jsem do toho všechno a myslím, že jsou nakonec vděční, že jsem u nich působil. A vděčný jsem i já Red Bullu,“ zakončil už optimističtěji.
V nadcházející sezoně bude nahlížet na Red Bull jako na soupeře. V průběhu loňské sezony totiž kývl na nabídku Cadillacu, který vstupuje do formule 1 jako jedenáctý tým.
Kromě Péreze bude sázet ještě na dalšího veterána Valtteriho Bottase.