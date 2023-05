Když i král ulic narazí. Pérez trefil zeď a šance na titul zase klesly

Uběhlo jen sedm minut z úvodní části kvalifikace na Velkou cenu Monaka, když najednou nad celým okruhem vlály červené vlajky.

Mohl za to muž, který byl přitom největším favoritem kvalifikace.

Expert na městské okruhy s nejnižším kurzem na své vítězství – Sergio Pérez z Red Bullu. Mexičan zrovna vyrážel do dalšího letmého kola, když špatně odhadl brzdný bod a v úvodní zatáčce okruhu v části Ste. Devote byl rychlejší, než by měl být.

Levou částí svého RB19 tvrdě narazil do bariér, než s vozem zastavil uprostřed vozovky a většinu z trati zablokoval.

„Sakra, boural jsem, naboural jsem,“ hlásil rozrušeně hned do vysílačky svému týmu.

Pár desítek vteřin pak ještě seděl v monopostu a kroutil hlavou, skláněl ji směrem k volantu, asi si v duchu i nahlas spílal. Když z formule vylezl, zamířil naštvaně skrz boxy, s nikým nemluvil.

Naštvaný Sergio Pérez prochází boxy poté, co havaroval v první části kvalifikace na Velkou cenu Monaka.

Jak by ne, vždyť tohle je velká rána jeho ambicím v letošním šampionátu.

Tohle měla být Velká cena, která zase spoustu věcí zvrátí. Místo, kde se opět přiblíží svému týmovému kolegovi Maxi Verstappenovi. Kde zmenší jeho 14bodový náskok v průběžném pořadí mistrovství světa.

Alespoň tak o Monaku Pérez před startem mluvil.

„Tenhle závod chce vyhrát každý jezdec. Měl jsem to štěstí, že se mi to vloni podařilo. To jen zvýšilo můj hlad, abych se na ten nejvyšší stupínek postavil znovu,“ vyprávěl před startem víkendu.

Aby to dokázal, musel by předvést jakousi formulovou Mission: Impossible.

Zatímco Verstappen v neděli odstartuje po dramatické kvalifikaci jako první, on se do závodu vydá z úplně posledního místa, což je pro Mexičana malá tragédie.

V kalendáři F1 totiž neexistuje horší místo, kde startovat jako poslední. V monackých uličkách se podle všech pilotů při momentální velikosti monopostů v podstatě nedá předjíždět.

Pérez tak bude rád, když se nějak prokouše alespoň na body. I to bude svým způsobem zázrak.

Daleko pravděpodobnější totiž po sobě je, že zůstane úplně bez nich.

Tedy přesně tak, jak si to v Monaku nepřál.