Počítá Pérez své poslední závody v F1? Na jeho místo se tlačí dva jezdci

Sympaťák Checo má sice podepsanou smlouvu s týmem Red Bull i pro další sezony, ale mistrovský tým už v minulosti několikrát ukázal, že nemá problémy zbavit se pilota, kdykoliv je potřeba. A navíc, jak spekulují odborní komentátoři formule 1, podle všeho má ve smlouvě výkonnostní klauzuli.

Pokud tedy nebude dost dobrý, stáj by ho nemusela vyplácet. Jednoduše mu dá sbohem a nahradí ho vhodným adeptem. A ve světle současných Pérezových výkonů by těžko jeho náhradník mohl být pomalejší.

Vezměte si třeba Velkou cenu Británie, která se jela v neděli v Silverstonu - v kvalifikaci dostal smyk a skončil v kačírku s poškozeným autem již v zaváděcím kole, takže musel startovat z boxů.

Ačkoliv sedí v mistrovském autě, nedokázal přejíždět, na mokré dráze se trápil a dokončil až na sedmnáctém místě. Na stájového kolegu Verstappena brzo ztratil celé kolo. A do konce závodu ještě druhé. Ostuda? To je slabé slovo.

„Nebyl to vůbec dobrý víkend,“ hodnotil evidentně nespokojený Pérez po Velké ceně Británie. Ale, jak je poslední dobou jeho zvykem, nedal žádné vysvětlení, neukázal žádné emoce. Jako by už vše vzdával. „Po chybě v kvalifikaci jsem zrychloval, ale poté jsme nazuli špatné pneumatiky a už s tím nešlo nic dělat.“

Podle britských komentátorů má Pérez již jen dvě Velké ceny, aby se zachránil. Před letní závodní pauzou nesměl údajně ztrácet na Verstappena více než sto bodů a pět pozic v celkovém pořadí. Už se pojede jen v Maďarsku a v Belgii a momentálně činí jeho ztráta na stájového kolegu 138 bodů. Co mu je platné, že na šesté příčce ztrácí právě oněch pět pozic.

Je to s ním tak špatné, že otázkám na jeho výkonnost čelí i vedení týmu. „Tohle je sport, kde nic neschováte, obzvlášť když máte za týmového kolegu Maxe Verstappena,“ odpověděl celkem záhadně na otázku televize Sky šéf týmu Christian Horner. „On (Pérez) ví, že je poměřován s tím nejlepším, ale my potřebujeme, aby Maxe na trati podpořil. Jsou tu dva mclareny, dvě ferrari, dva mercedesy a my nutně potřebujeme dva red bully.“

Má šanci stáhnout Pérez za dva závody ztrátu 138 bodů na Verstappena? Podle všeho jen teoretickou. To by nizozemský lídr šampionátu nesměl bodovat a Pérez by musel končit na stupních vítězů.

Takže se zdá, že je rozhodnuto. Ale kdo za něj?

Adeptem číslo 1 je údajně Liam Lawson. Novozélandský mladík se minulý rok osvědčil jako náhrada za zraněného Danila Ricciarda ve stájí RB (tehdy AlphaTauri) a má dost zkušeností i s ostrým vozem první stáje Red Bullu, s RB20 jezdil jak v testech, tak s ním pojede tento čtvrtek rámci natáčení filmu o F1 s Bradem Pittem, které už rok probíhá při některých závodech šampionátu.

Druhým adeptem je zkušený Daniel Ricciardo, který závodí v týmu RB, v minulosti už v red bullu seděl a v posledních měsících se postupně lepší. Jeho výkony již nejsou tak tragické jako začátkem sezony.

Ale bude to stačit na to, aby nahradil Péreze? Nevsadí mistrovská stáj raději na budoucnost, na nadějného mladíka? Spíš než na unaveného veterána?

To se už brzo dozvíme.