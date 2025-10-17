Rovanperäho skok do hlubin. Naučí se šampion rallye plavat ve světě formulí?

Letos se dvojnásobný mistr světa s WRC nadobro rozloučí a zamíří k monopostům do japonské super formule. Pro nové zážitky a hlavně pro nové výzvy.
„Naprosto mu rozumím. I já kdysi hledal výzvy a věděl, že třeba Dakar by pro mě byl jednodušší než Le Mans. Ale čtyřiadvacetihodinovka mě přitahovala víc, chtěl jsem ji zkusit. On to teď má podobně s formulí 1 a já mu v tom budu fandit,“ říká osminásobný rallyeový mistr světa Sébastien Ogier.
Vlastně to dává smysl.
Z mnoha důvodů.
Hlavně ale proto, že Kalle Rovanperä, pětadvacetiletý mistr volantu, nerad stojí dlouho na jednom místě. Pamatujete, jak před dvěma lety obhájil titul v nejprestižnější rallyeové kategorii?
Mnozí by pokračovali, naháněli by rekordy božských Sébastienů – Loeba se zmiňovaným Ogierem.
On ne. Pro mnohé šokujícím způsobem oznámil, že rok 2024 pro něj bude spíše odpočinkový. Že se ve WRC objeví jen na pár závodech, že přechází na „poloviční“ úvazek.
A teď končí úplně…
Posaďte ho kdekoliv, bude rychlý
„Nebudu lhát, byl to pro mě šok, že z rallye odchází. K tomu kroku potřeboval odvahu, protože se bude měřit s kluky, kteří jezdí v monopostech x let. Pokud prorazí, stane se jedním z nejlepších pilotů všech dob,“ má jasno týmový kolega z Toyoty Elfyn Evans.
V rallye se o Rovanperäm roky mluví jako o Zlatém chlapci.
Mnohým svým bezbřehým talentem připomínal i Maxe Verstappena. Znají ho od dětství díky virálním videím, na kterých v neuvěřitelně mladém věku jezdí v tátových autech – otec Harri byl vítězem Švédské rallye z roku 2001 a dlouholetým továrním jezdcem.
Kalle dostal sedačku v Toyotě v 19 letech a během tří sezon se stal nejmladším pilotem na stupních vítězů, nejmladším vítězem podniku WRC a den po svých 22. narozeninách také nejmladším mistrem světa v historii.
„Opustit tenhle svět vážně nebylo jednoduché rozhodnutí, ale dlouho jsem ho zvažoval. Od dětství jsem snil o tom, že budu jezdit WRC a že se stanu mistrem světa. Dosáhnout na to všechno v tak mladém věku je úžasné, ale zároveň mi to nabízí nové výzvy. A já je chci přijmout,“ má jasno. „Je nejvyšší čas. Vím, že je to skok do hlubin, ale já se na to těším.“
Když se před rokem Rovanperä ukázal na Zandvoortu v Porsche Carrera Cupu, už tehdy se jej na případný přesun ptali: Mohl by pilot odkojený rallye změnit zaměření a dosáhnout vrcholu ve světě asfaltu, obrubníků a závodních incidentů?
„Vždycky musíte věřit sami sobě, takže ano,“ měl jasno. „Je mi 23, určitě bych okamžitě nevytvářel zázraky, ale odmala trénuju své smysly pro řízení, takže věřím, že i na okruzích bych byl stejně rychlý.“
Rallyeový šampion Rovanperä hledá nové výzvy. Míří do japonských super formulí
„Garantuji vám, že pokud ho posadíte do jakéhokoliv auta – třeba i do formule 1 – Kalle bude rychlý. Vyžadovalo by to hodně učení, je to přece jen jiný styl řízení, ale zvykl by si. Zvykl by si na motokáry, na NASCAR i na formuli,“ tvrdí jeho trenér Marc Goossens.
Formulový svět to už brzy zjistí.
Loeb byl blízko
Že rallyeoví jezdci koketují s monoposty, na tom není nic nového.
Vlastně je fascinující, že žádný z mistrů světa ve WRC nikdy nezasáhl byť do jediného závodu formule 1.
Přitom při testech byl Colin McRae velmi s rychlý s jordanem, Tommi Mäkinen naboural s williams, Carlos Sainz starší si v roce 2022 ve Fioranu vyzkoušel na Vánoce ferrari a Sébastien Ogier před lety seděl v redbullu.
In 1996 late Colin Mcrae tested with the Jordan 195 with the 1996 livery on it.
The same time Martin Brundle did some round in Colin's Subaru Impreza. #F1 #RetroF1 pic.twitter.com/1Hw8M1uHBZ
Vždy šlo ale jen o epizodní zkoušky bez budoucnosti.
Nejblíže k přestupu ve stylu Rovanperäho byl rallyeový král Sébastien Loeb.
Francouz miloval sportovní vozy a bral je natolik vážně, že třeba v roce 2006 dojel druhý v Le Mans – to stále v době, kdy sbíral s Citroënem tituly ve WRC. O tři roky později byl velmi blízko debutu v závodě formule 1.
Seriózně testoval s juniorkou Red Bullu – Toro Rosso, jezdil v GP2, věnoval se fitness programu na úrovni pilotů formule 1. Co začalo jako reklamní kampaň jeho sponzora, se vyhrotilo až do bodu, kdy se čekalo, jestli mu vedení FIA udělí superlicenci.
Kdyby se tak stalo, Loeb by se objevil ve Velké ceně Abú Zabí. Jenže komisaři se zalekli a kvůli nedostatečným zkušenostem s okruhovým závoděním Loebovi superlicenci nedali.
Vstup do Středoevropské rallye zvládl nejlépe Ogier, Rovanperä těsně druhý
I Rovanperä potřebuje k případnému přesunu do formule 1 začít sbírat body, začít vítězit. Pro DirtFish jasně prohlásil, že tenhle přesun má za cíl jediné – dostat se na nejvyšší úroveň v okruhových závodech.
Pro začátek téhle cesty si vybral japonskou super formuli, kde donedávna zářil třeba Liam Lawson a jejíž vozy jsou rychlejší než ty ve formuli 2. Takže ideální příprava na případný přesun do nejvyšší kategorie. Toyota, se kterou po odchodu z WRC dál drží partnerství, navíc sponzoruje tým Haas ve formuli 1. A dalším partnerem Rovanperäho je Red Bull…
Stačí ukázat, že na to opravdu má, vyjezdit se, začít vítězit. Pak cesta vzhůru díky partnerům a titulům v rallye může být pro finského pilota o dost jednodušší než pro mnoho mladých závodníků.
A kdyby to nevyšlo? Toyota miluje vytrvalostní závody, ve kterých mnoho let dominovala a teď je na menším ústupu.
„V tuhle chvíli znám plán jen na příštích pár let. Uvidíme, jak se všechno vyvine, ale formule 1 je pochopitelně ta nejvyšší meta, na kterou se dá dosáhnout. A kdyby nevyšla? Je plno dalších sérií, které by mě lákaly – třeba 24hodinovka v Le Mans,“ usměje se.