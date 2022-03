Z Valašska do formule 1? O snech nadějného jezdce Staňka

Mnohem víc se soustředí na svou sportovní kariéru. Čeká ho totiž zlomový rok, který hodně napoví o jeho budoucnosti. Rok, který talentovaného jezdce, jenž je stále na začátku své kariéry, může přiblížit k vysněné formuli 1!

Jediný Čech ve formuli 3 Roman Staněk z valašské Zašové do ní vstupuje se skvělým zázemím. Jede v barvách týmu Trident, který loni ovládl hodnocení týmů.

„Takové podmínky jako letos jsem dosud neměl. Chci toho využít,“ hlásí 18letý mladík. Co přesně to znamená? „Zaujmout tak, abych se pro příští rok posunul do formule 2.“

Čili do seriálu, který je skutečným předstupněm formule 1.

Předsezonní testy v bahrajnském Shakhiru, kde za týden sezona startuje, naznačily jeho ambice. Na programu bylo šest testovacích půldnů, dvakrát se prosadil mezi nejrychlejší trojici. Ten poslední dokonce ovládl! „Přitom jsem tam nikdy předtím nebyl,“ upozornil.

Jak se vůbec největší česká formulová naděje dostala tak daleko, že pomýšlí na úspěch v sérii, která se jede jako předprogram F1 ve stejném víkendu? Všechno začalo na motokárové dráze v Olomouci, když měl deset.

Otec Roman Staněk starší tam vzal své tři syny. Všechny to zaujalo, a tak jim pořídil vlastní motokáry, na nichž začali závodit. Roman mladší byl nejrychlejší, proto se tomuto sportu začal věnovat naplno. Následoval přesun do Itálie, která je centrem motokárového sportu. Působil v úspěšném týmu Kosmic.

„V motokárách se mi dařilo, tak jsem zkusil jít dát,“ vzpomíná.

Formuli řídil ve čtrnácti

Už ve čtrnácti poprvé řídil i formuli 4, v níž o rok později absolvoval svůj první závod.

FIA Formule 3 Série vznikla v roce 2019 sloučením GP3 a evropského seriálu F3.

Šampionát obsahuje devět dvojzávodů, které se jedou jako součást víkendu F1.

Volný trénink je na programu v pátek a trvá 45 minut. Následuje 30minutová kvalifikace.

Sprint se jede v sobotu na 40 minut a jedno kolo. Hlavní závod se koná v neděli dopoledne a trvá 45 minut a jedno kolo.

Výsledek kvalifikace určuje startovní pořadí pro nedělní závod. Ve sprintu startuje nejlepší dvanáctka z kvalifikace v opačném pořadí.

Pokaždé boduje 10 nejlepších jezdců. Vítěz sprintu získá 10 bodů, vítěz hlavního závodu 25.

Piloti sedlají šasi Dallara s šestiválcovým motorem Mecachrome a mají k dispozici systém DRS. Monopost zrychlí na 100 km/h za 3,1 s, na 200 km/h za 7,8 a dosáhne rychlosti až 300 km/h.

Všechny závody včetně kvalifikace vysílají stanice Sport1/2. Kalendář:

18.-20. března, Bahrajn (Sakhir)

22.-24. dubna, Itálie (Imola)

20.-22. května, Španělsko (Barcelona)

1.-3. července, Velká Británie (Silverstone)

8.-10. července, Rakousko (Spielberg)

29.-31. července, Maďarsko (Hungaroring)

26.-28. srpna, Belgie (Spa-Francorchamps)

2.-4. září, Nizozemí (Zandvoort)

9.-11. září, Itálie (Monza)

Po jediné sezoně následoval přestup do formule 3. V roce 2019 sice měl závodit v regionálním šampionátu, na poslední chvíli se dohodl s českým týmem Charouz Racing System a absolvoval celý šampionát. Jenže chybějící zkušenosti s tímto typem monopostu se v sezoně projevily. Bodoval jen jednou, v závěru roku v Monze.

Po sezoně si plácl s britskou stájí Hitech Grand Prix, což mu vedle světového seriálu F3 zajistilo účast také v asijské verzi tohoto šampionátu. S větší jistotou na trati oslavil také své první stupně vítězů. Na maďarském Hungaroringu i v belgickém Spa dojel třetí.

Do své třetí sezony v F3 vstupuje ve třetím týmu. A je nadšený z toho, že jde o Italy. Díky svým motokárovým začátkům se cítí na Apeninském poloostrově jako doma.

„Itálie je moje základna,“ podotkl s úsměvem.

„Roman přinesl správnou kombinaci rychlosti a zkušenosti. To nám dovolí pokračovat ve vítězné tradici,“ nepochybuje manažer Tridentu Giacomo Ricci.

Skvělé výsledky v předsezonních testech jen podtrhly Staňkovo přesvědčení, že si vybral správný tým. „Patří k nejlepším v šampionátu,“ libuje si mladý Čech. „Věřím, že když do toho dáme všechno já i tým, bude to dobré.“

V takovém případě by mohl rozšířit svou sbírku stupňů vítězů.

„Věřím, že letos jich bude víc,“ podotkl jezdec, který má nejradši Hungaroring. Tam vybojoval své první pódium. „Mou ambicí je vyhrát, ale to chce každý, kdo tam je. Takže chci do každého závodu dát všechno, co ve mně je, abych neměl výčitky, že jsem něco mohl udělat líp.“

Časů dosažených na okruhu Sakhir si může považovat i proto, že půl roku ve formuli neseděl. Vůz stáje Trident si vyzkoušel na konci loňské sezony a pak do něj usedl až v Bahrajnu.

„V kondici jsem se udržoval na motokáře a na simulátoru,“ popsal.

Mezitím si vyzkoušel i práci televizního spolukomentátora. Svým hlasem doprovodil na stanici Sport2 závěrečný podnik loňské sezony v Abú Zabí, který v nervydrásající koncovce přinesl titul pro Maxe Verstappena na úkor Lewise Hamiltona.

„Spousta lidí mi pak říkala, že jsem se soustředil jen na Maxe a Lewise, ale všechno se točilo jen kolem nich,“ upozornil Staněk.

Dobře ví, že teď jde o všechno také u něj. Bude to jeho poslední rok v F3. Nechce zklamat sebe ani rodinu. Jeho otec, který vybudoval investiční skupinu RIQ Investments s majetkem v hodnotě přes tři miliardy korun, je jeho největším sponzorem. „Jsem strašně rád, že díky tátovi můžu dělat tento sport. Žádný jezdec nemá v šestnácti sedmnácti peníze,“ uvedl Staněk. „Táta to bere jako rizikovou investici.“

Sám Staněk starší v rozhovoru pro Hospodářské noviny popsal, jak je formulové závodění drahé. Přiznal, že synova kariéra jej dosud stála zhruba 180 milionů korun. A pokud se má dostat až do F1, bude potřeba nejméně jednou tolik. „V F3 jsou na tom všichni podobně,“ upozornil Staněk mladší.

Jeho snahu prosadit se mohou sledovat i čeští diváci, závody formule 3 budou opět k vidění na stanicích Sport1/2. „Naše závody jsou kolikrát zajímavější než F1. Do všeho jdeme naplno, nemáme co ztratit,“ pousmál se Staněk.