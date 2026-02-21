Formule 1 neklapla. Staněk míří do Japonska, i tak hlásí: Ohromně se těším!

V sezoně 2026 bude startovat v barvách Kondo Racing Team, jenž loni skončil sedmý ze 13 týmů. Super Formule je závodní série, která se koná primárně v Japonsku a je považována za vrchol monopostového závodění v zemi i celé Asii.
Od roku 2025 platí za druhou nejrychlejší formulovou sérii na světě hned po F1, na startovním roštu se každoročně objevují i poměrně známá jména.
Třeba úřadující šampion Ajumu Iwasa, bývalý závodník formule 1 Kamui Kobajaši nebo finský rallyeový šampion Kalle Rovanperä. Staněk se stane prvním českým pilotem v této sérii od roku 2005, kdy zde startoval Jaroslav Janiš.
Pro Staňka znamená přestup do Super Formule zásadní kariérní krok. Nové prostředí, odlišné tratě i technicky mimořádně vyspělé monoposty představují novou výzvu, ale zároveň velkou příležitost k dalšímu sportovnímu růstu.
„Na tuto novou výzvu se ohromně těším. Po šesti letech v paddocku doprovodných sérií formule 1 je to pro mě velká změna. Super Formule je extrémně rychlá a konkurence je velmi silná. Už se nemůžu dočkat, až začnu pracovat s týmem, poznám všechny členy a poprvé vyjedu na trať. Věřím, že v Japonsku můžeme být úspěšní a že společně dosáhneme skvělých výsledků,“ uvedl Staněk.
Je rád, že má konečně jistou závodní sedačku. Původně mohl cílit výš, ale šlo by o senzaci, kdyby získal místo ve formuli 1. Po sezoně však přeci jen existovala možnost, že by smlouvu s některou ze stájí podepsal.
Týmy totiž potřebují mladé piloty, kterým musí dát podle regulí prostor v trénincích. Spekulovalo se o McLarenu, díky české stopě v něm (uzavřel partnerství s loterijní společností Allwyn, za níž stojí skupina jednoho z nejbohatších českých podnikatelů Karla Komárka), také o menších týmech jako Haas nebo Williams. Zajímavě se jevilo také Audi.
Nakonec se však s žádným z týmů nedomluvil. Zatím. Staněk má nasbíraný dostatek bodů, aby se tréninků mohl zúčastnit, tudíž klidně může uzavřít dohodu i v následujících týdnech.
Prioritou pro něj ale od konce sezony formule 2, během níž vybojoval pět pódiových umístění včetně vítězství v hlavním závodě v Belgii a zakončil ji na celkovém desátém místě a týmovým titulem s Invicta Racing, bylo najít si závodní místo.
Sám v zimě hlásil: „Samozřejmě by bylo dobré závodit i příští rok, protože to miluju a s motorsportem určitě neskončím.“
A to se mu povedlo.
Super Formule odstartuje už příští týden v pondělí oficiálními předsezonními testy na legendárním okruhu Suzuka. První závodní víkend je naplánován na začátek dubna, kdy se od 3. do 5. dubna uskuteční úvodní dva závody sezony na trati Mobility Resort Motegi.