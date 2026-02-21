Formule 1 neklapla. Staněk míří do Japonska, i tak hlásí: Ohromně se těším!

Autor:
  9:24
Byl to jeho sen. Věděl však, že dostat se do formule 1 bude extrémně těžké. Překvapení se nekoná, český jezdec Roman Staněk mezi elitu nenakoukne. Přesouvá se do Japonska, kde bude jezdit sérii Super Formula. „Na tuto novou výzvu se ohromně těším,“ hlásí pilot.
Roman Staněk v barvách stáje Invicta.

Roman Staněk v barvách stáje Invicta. | foto: Joan Codina / FotoFormulak.com

Roman Staněk v monopostu stáje Invicta
Roman Staněk v monopostu stáje Invicta
Roman Staněk v monopostu stáje Invicta
Roman Staněk v monopostu stáje Invicta
12 fotografií

V sezoně 2026 bude startovat v barvách Kondo Racing Team, jenž loni skončil sedmý ze 13 týmů. Super Formule je závodní série, která se koná primárně v Japonsku a je považována za vrchol monopostového závodění v zemi i celé Asii.

Od roku 2025 platí za druhou nejrychlejší formulovou sérii na světě hned po F1, na startovním roštu se každoročně objevují i poměrně známá jména.

Třeba úřadující šampion Ajumu Iwasa, bývalý závodník formule 1 Kamui Kobajaši nebo finský rallyeový šampion Kalle Rovanperä. Staněk se stane prvním českým pilotem v této sérii od roku 2005, kdy zde startoval Jaroslav Janiš.

Druhé místo pro Staňka na závěr sezony. V celkovém pořadí formule 2 skončil desátý

Pro Staňka znamená přestup do Super Formule zásadní kariérní krok. Nové prostředí, odlišné tratě i technicky mimořádně vyspělé monoposty představují novou výzvu, ale zároveň velkou příležitost k dalšímu sportovnímu růstu.

„Na tuto novou výzvu se ohromně těším. Po šesti letech v paddocku doprovodných sérií formule 1 je to pro mě velká změna. Super Formule je extrémně rychlá a konkurence je velmi silná. Už se nemůžu dočkat, až začnu pracovat s týmem, poznám všechny členy a poprvé vyjedu na trať. Věřím, že v Japonsku můžeme být úspěšní a že společně dosáhneme skvělých výsledků,“ uvedl Staněk.

Roman Staněk pojede Super Formuli za Kondo Racing Team.

Je rád, že má konečně jistou závodní sedačku. Původně mohl cílit výš, ale šlo by o senzaci, kdyby získal místo ve formuli 1. Po sezoně však přeci jen existovala možnost, že by smlouvu s některou ze stájí podepsal.

Týmy totiž potřebují mladé piloty, kterým musí dát podle regulí prostor v trénincích. Spekulovalo se o McLarenu, díky české stopě v něm (uzavřel partnerství s loterijní společností Allwyn, za níž stojí skupina jednoho z nejbohatších českých podnikatelů Karla Komárka), také o menších týmech jako Haas nebo Williams. Zajímavě se jevilo také Audi.

Zamíří Čech do formule 1? Staněk má nabídky, řeší se McLaren i další týmy

Nakonec se však s žádným z týmů nedomluvil. Zatím. Staněk má nasbíraný dostatek bodů, aby se tréninků mohl zúčastnit, tudíž klidně může uzavřít dohodu i v následujících týdnech.

Prioritou pro něj ale od konce sezony formule 2, během níž vybojoval pět pódiových umístění včetně vítězství v hlavním závodě v Belgii a zakončil ji na celkovém desátém místě a týmovým titulem s Invicta Racing, bylo najít si závodní místo.

Roman Staněk v monopostu stáje Invicta

Sám v zimě hlásil: „Samozřejmě by bylo dobré závodit i příští rok, protože to miluju a s motorsportem určitě neskončím.“

A to se mu povedlo.

Super Formule odstartuje už příští týden v pondělí oficiálními předsezonními testy na legendárním okruhu Suzuka. První závodní víkend je naplánován na začátek dubna, kdy se od 3. do 5. dubna uskuteční úvodní dva závody sezony na trati Mobility Resort Motegi.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Roman Staněk
Tipsport - partner programu
Ústí n. Labem vs. Česká LípaFlorbal - 23. kolo - 21. 2. 2026:Ústí n. Labem vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
21. 2. 13:00
  • 5.51
  • 6.51
  • 1.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží k závěru a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

De Sciglio nařkl Hradec: Nejednali fér a smlouvy byly neúplné, přitom jsem zdravý

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Čtyřicet startů za italskou reprezentaci, tři tituly v Serii A. Přesto obránce Matteo de Sciglio, kterého do české ligy lákal Hradec Králové, od klubu slyšel: Nebyl bys pro nás okamžitou pomocí....

21. února 2026  10:15

Marek Čech: Brankáři nemusí být nejlepší kámoši, ale vzájemný respekt je nutný

Marek Čech trénuje brankáře v Jablonci.

Mistrovský titul získal s fotbalisty Liberce i Sparty, v dresu Plzně si zachytal Ligu mistrů, působil v Rusku a krátce i v Indii. Bohaté brankářské zkušenosti nyní Marek Čech předává jako trenér...

21. února 2026  10:12

Krčmářovo dilema: Chci pomoci týmu, jakkoliv. Přesvědčují ho: Ještě nekonči

Premium
Michal Krčmář v objetí svého bratra po šestém místě v závodě s hromadným...

Od našeho zpravodaje v Itálii Co se děje? Copak neusnu? V noci na pátek zalehl biatlonista Michal Krčmář do postele v jedenáct, ale dlouho se v ní jen převaloval. Že by se mu tolik honilo hlavou, jak následujícího dne pojede svůj...

21. února 2026

Americká hvězda v čínských barvách dál rozděluje. K její volbě se vyjádřil i Vance

Eileen Guová během kvalifikace U-rampy na olympijských hrách v italském Miláně.

Americká akrobatická lyžařka Eileen Guová rozděluje Spojené státy. Její rozhodnutí reprezentovat Čínu místo rodné Ameriky se během olympijských her, kde dosud získala dvě stříbrné medaile, znovu...

21. února 2026  9:30

Formule 1 neklapla. Staněk míří do Japonska, i tak hlásí: Ohromně se těším!

Roman Staněk v barvách stáje Invicta.

Byl to jeho sen. Věděl však, že dostat se do formule 1 bude extrémně těžké. Překvapení se nekoná, český jezdec Roman Staněk mezi elitu nenakoukne. Přesouvá se do Japonska, kde bude jezdit sérii Super...

21. února 2026  9:24

Děsivé zranění při short tracku. Polka po zásahu bruslí do tváře musela na operaci

Zraněnou Kamilu Sellierovoui transportují do nemocnice.

Polská rychlobruslařka na krátké dráze Kamila Sellierová po zásahu bruslí soupeřky v olympijském čtvrtfinále podstoupila v Miláně operaci. Vyšetření odhalilo podle mluvčí výpravy drobnou zlomeninu....

21. února 2026  9:13

Stane se Sáblíková trenérkou? Přemýšlím nad tím, reaguje. Ale klepala se mi kolena

Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...

Od našeho zpravodaje v Itálii Z nové role měla pořádný respekt. Chtěla udělat radost parťačce Nikole Zdráhalové. Ale zároveň si poprvé na „střídačku“ stoupnout zrovna na olympijských hrách? To pro rychlobruslařku Martinu...

21. února 2026

Krejčí dal proti Denveru 11 bodů, domácí debakl Portlandu však neodvrátil

Zakončuje Tim Hardaway Jr.zDenveru, nespokojeně přihlíží Jrue Holiday z...

První zápas po Utkání hvězd dopadl pro basketbalisty Portlandu mizerně. Od Denveru dostali 157 bodů, což je maximum v této sezoně NBA mezi všemi kluby. Český reprezentant Vít Krejčí při debaklu...

21. února 2026  8:04

15. den ZOH 2026 ONLINE: Poslední Jílkův start, Voborníkovou čeká hromadný závod

Sledujeme online
Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026)

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vrcholí. V sobotu odjedou poslední závod biatlonistky, do klání s hromadným startem zasáhne i Tereza Voborníková. Svou účast na hrách...

21. února 2026

Když postup nevyjde, tak nechci utíkat, říká nejdražší posila v historii Artisu

Liberecký stoper Dominik Plechatý brání Quadriho Adedirana z Českých Budějovic.

V mládí se mu předpovídala zářná budoucnost, za pražskou Spartu v první lize debutoval ve stejném zápase jako dnes bundesligový Adam Hložek. Později prošel Mladou Boleslaví, Jabloncem a posledních...

21. února 2026

OBRAZEM: Slavné momenty (asi) končícího Jágra. Salut, masáže i čtení z Bible

Jaromír Jágr a Karel Rachůnek se zlatými medailemi z MS 2010

Výrazně vynikal na ledě i mimo něj, také v reprezentačním dresu ho charakterizovaly dlouhé ruce, tah na branku a především dlouhověkost. Jaromír Jágr je nejlepším českým hráčem v historii, jedním z...

21. února 2026  7:45

Reportérka se omluvila za drink před vstupem. Před kamerou dělala andělíčka

Reportérka Danika Masonová s australským akrobatickám lyžařem Coopere Woodsem

Živý vstup z olympijského dějiště měl přinést souhrn výkonů australských sportovců i pohled na domácí ragbyovou ligu. Místo toho se proměnil v nečekaný výstup – reportérka působila poněkud unaveně,...

21. února 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.